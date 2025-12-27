Ola de calor: la cantidad de agua que hay que beber por día para cuidar el corazón

Ola de calor: la cantidad de agua que hay que beber por dia para cuidar el corazón.

En días de temperaturas sofocantes, el cuerpo exige una hidratación constante para funcionar correctamente. El agua es clave para regular la temperatura interna, transportar nutrientes y oxígeno a las células, lubricar articulaciones y permitir la eliminación de desechos.

Todo esto se ve afectado cuando el organismo pierde más líquido del que recibe, algo que ocurre de manera natural al respirar, sudar o ir al baño. Por eso, durante una ola de calor como la que atraviesa la Argentina, la falta de agua puede convertirse en un riesgo silencioso para la salud cardiovascular.

La deshidratación puede alterar la presión arterial, un efecto que no siempre se percibe de inmediato. El cardiólogo Ian del Conde Pozzi, especialista en medicina vascular del Miami Cardiac & Vascular Institute, señala que cuando el cuerpo se deshidrata disminuye el volumen de sangre, lo que al principio puede provocar una baja de presión. Sin embargo, el organismo intenta compensar esa caída liberando hormonas que contraen los vasos sanguíneos y empujan la presión nuevamente hacia arriba. De este modo, la deshidratación puede generar tanto hipotensión como hipertensión, un fenómeno que complejiza el control de la tensión arterial en personas vulnerables.

Aunque aún se necesitan más investigaciones, trabajos recientes empiezan a dibujar una posible relación entre hidratación y tensión alta. Un estudio publicado en Cureus en 2022 observó que quienes padecían hipertensión tenían un porcentaje menor de agua corporal total. Otro análisis, difundido en Frontiers in Public Health tras evaluar a miles de adultos chinos, mostró que a medida que aumentaba la ingesta de agua natural descendía el riesgo de desarrollar presión arterial elevada. Las conclusiones no son definitivas, pero apuntan hacia una tendencia que es beber lo suficiente podría ayudar al corazón más de lo que se pensaba.

Cuánto agua hay que tomar por día

Determinar la cantidad exacta de agua que se necesita no es una ciencia rígida, pero existen referencias. Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos recomiendan alrededor de 3,7 litros diarios para los hombres y 2,7 litros para las mujeres. Estas cifras incluyen tanto agua como el líquido que aportan alimentos y otras bebidas, desde frutas y verduras hasta infusiones o sopas. En días de calor extremo o cuando se realiza actividad física al aire libre, la hidratación debe adaptarse al aumento de la pérdida de líquido para evitar un desequilibrio que afecte la presión arterial.

El agua no es el único aliado para mantener el sistema cardiovascular en equilibrio. Otras bebidas pueden fortalecer esa tarea como el té de hibisco, rico en antioxidantes, demostró reducir la presión sistólica y diastólica; el jugo de granada aporta polifenoles y potasio, ambos asociados con la salud cardíaca; el jugo de remolacha actúa a través de los nitratos, que se transforman en óxido nítrico y ayudan a relajar los vasos sanguíneos. Incluso la leche descremada, al aportar calcio, magnesio y potasio puede convertirse en una herramienta útil dentro de una alimentación equilibrada. El té verde, por su parte, también figura entre las opciones ya que sus catequinas favorecen la función vascular.

La hidratación, sin embargo, es solo una pieza del rompecabezas. Mantener un peso adecuado, hacer ejercicio de forma regular, reducir el sodio, limitar el consumo de alcohol, sumar alimentos ricos en fibra, potasio y magnesio, y trabajar sobre el manejo del estrés son estrategias que, combinadas, contribuyen a mantener la presión arterial dentro de rangos saludables. Para muchos especialistas, la dieta DASH representa una guía confiable para quienes buscan controlar la hipertensión a través de cambios de hábitos sostenibles.