El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este miércoles el inicio de una nueva oleada de altas temperaturas que se concentrará en el Centro y Norte de Argentina.
Con máximas que tocarán hoy los 36° C en zonas puntuales de La Pampa, Córdoba y Provincia de Buenos Aires, el termómetro continuará su carrera ascendente las próximas dos jornadas hábiles.
¿Qué dice el pronóstico del tiempo?
El jueves 18 de diciembre la zona Central y Noroeste de Argentina volverán a verse afectadas por las altas temperaturas: el mercurio podrá rozar los 34° C en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos. Sin embargo, el mayor impacto lo sentirá el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la máxima trepará hasta los 36° C.
Con cielo parcialmente nublado, la Ciudad de Buenos Aires sumará viento soplando del Noroeste de hasta 50 km/h.
El viernes 19, último día hábil de la semana, un frente de calor proveniente del norte copará casi el 50% del territorio nacional y hará sentir de poderío de hasta 42° C en La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y extremo este de Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis y Mendoza.
¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
Las precipitaciones en Argentina volverán a desarrollarse durante las últimas horas del viernes 19 y evolucionarán de manera constante el sábado 20 y domingo 21.
Los primeros registros de lluvia se iniciarán en el extremo norte de Jujuy y de forma débil en San Luis y Córdoba. Luego, ya en la madrugada del primer día del fin de semana, un frente de tormenta tomará impulso y azotará la región mediterránea integrada por Córdoba y Santa Fe. En horario matutino, avanzará hacia el territorio bonaerense, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones.