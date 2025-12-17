Este miércoles el inicio de una nueva oleada de altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este miércoles el inicio de una nueva oleada de altas temperaturas que se concentrará en el Centro y Norte de Argentina.

Con máximas que tocarán hoy los 36° C en zonas puntuales de La Pampa, Córdoba y Provincia de Buenos Aires, el termómetro continuará su carrera ascendente las próximas dos jornadas hábiles.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

El jueves 18 de diciembre la zona Central y Noroeste de Argentina volverán a verse afectadas por las altas temperaturas: el mercurio podrá rozar los 34° C en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos. Sin embargo, el mayor impacto lo sentirá el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la máxima trepará hasta los 36° C.

Con cielo parcialmente nublado, la Ciudad de Buenos Aires sumará viento soplando del Noroeste de hasta 50 km/h.

El viernes 19, último día hábil de la semana, un frente de calor proveniente del norte copará casi el 50% del territorio nacional y hará sentir de poderío de hasta 42° C en La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y extremo este de Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis y Mendoza.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Las precipitaciones en Argentina volverán a desarrollarse durante las últimas horas del viernes 19 y evolucionarán de manera constante el sábado 20 y domingo 21.

Los primeros registros de lluvia se iniciarán en el extremo norte de Jujuy y de forma débil en San Luis y Córdoba. Luego, ya en la madrugada del primer día del fin de semana, un frente de tormenta tomará impulso y azotará la región mediterránea integrada por Córdoba y Santa Fe. En horario matutino, avanzará hacia el territorio bonaerense, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones.