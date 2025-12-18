Mercado de pases en River: las posibilidades de que Medina vaya a jugar con Gallardo

A Gallardo le gustaría contar con Medina

A falta de un partido para que la temporada del fútbol argentino culmine, se comenzó a mencionar la posibilidad de que se registre un traspaso que podría generar varios comentarios. Esto es producto de que Cristian Medina tiene enormes chances de marcharse de Estudiantes de La Plata, y uno de sus posibles destinos sería River bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo. Un jugador que se ganó la atención de los medios y de los hinchas por su problemática salida de Boca.

El volante llegó al conjunto platense después de que Foster Gillett aportara 15 millones de dólares para romper su cláusula de rescisión y así poder ponerle fin a su ciclo en el Xeneize, donde se encontraba marginado tras un conflicto con los directivos por no aceptar una oferta del fútbol turco. Si bien, el jugador firmó un contrato extenso con el club, se está comenzando a mencionar la posibilidad de que se vaya porque su salario es demasiado elevado.

“Llegó libre. Hoy estamos hablando con la representación porque tiene ofertas y seguro se vaya”, expresó Juan Sebastián Verón en la tarde del miércoles en una entrevista que le realizaron en ESPN. Uno de los posibles destinos que se menciona es River, debido a que Marcelo Gallardo entiende que le aportaría algo distinto en la mitad de la cancha. No obstante, son pocas las probabilidades de que esto suceda.

En primer lugar, Cristian Medina es hincha de Boca y debería "traicionar" a su pasión para aceptar ponerse la banda roja sobre su pecho a pesar de que no se fue en buenos términos. Por otro lado, los dueños de su pase consideran que es el momento indicado para colocarlo en una institución del exterior con el fin de incrementar las chances de recuperar los millones de dólares que se colocaron en su compra.

Se estima que Botafogo de Brasil podría ser el destino del jugador, debido a que colocaría una parte del dinero que el grupo inversor pagó en su momento. Además, el protagonista de esta novela está interesado en cambiar de liga con el fin de experimentar nuevas exigencias que le permitan meterse en la Selección Argentina o estar un paso más cerca de Europa.

¿Ascacibar está cerca de River?

Por otro lado, River también se encuentra interesado de manera más concreta en celebrar el traspaso de Santiago Ascacibar, que dispone de una promesa de venta por parte de Estudiantes. Es el elegido por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo para reemplazar a Enzo Pérez, que se marchará en condición de libre debido a que dentro de poco cumplirá 40 años y es necesario que haya un recambio en el puesto de volante central.

"Nosotros al Ruso lo queremos retener, pero nos da el cuero hasta un punto. No podemos hacer locuras. No nos da. También hay una cuestión económica, que no vamos a poder competir. Ahí deberá decidir él y lo vamos a acompañar", comentó la "Bruja" Verón, que puso en duda la continuidad del jugador. Se estima que el "Millonario" podría llegar a estirarse a los 10 millones de dólares para obtener la ficha.