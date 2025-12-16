Gallardo llamó a uno de los mejores 10 de Argentina para que sea refuerzo de River en 2026

A Gallardo le gusta uno de los mejores 10 del país para llevarlo a River.

River Plate necesita refuerzos de jerarquía en el primer mercado de pases del 2026, para intentar empezar a dejar atrás una temporada para el olvido en el ámbito deportivo. Ya de entrada, el entrenador Marcelo Gallardo llamó a uno de los mejores "10" del fútbol argentino para conocer si tiene intenciones de vestir la banda roja a partir de enero próximo.

El protagonista es nada menos que Lucas Zelarayán, el mediocampista ofensivo de Belgrano de Córdoba que a los 33 años desplega toda su magia con la camiseta del "Pirata" tras su regreso desde Arabia Saudita. Se trata de un futbolista desequilibrante de tres cuartos de cancha hacia adelante, que puede desempeñarse tanto de organizador de juego como de extremo.

Gallardo llamó a Zelarayán para que juegue en River en 2026

El equipo de Núñez necesita a un jugador en esa posición luego de un semestre irregular de Juan Fernando Quintero, más las inminentes salidas de Gonzalo "Pity" Martínez e Ignacio "Nacho" Fernández. Además, cuenta allí con las alternativas de los juveniles Santiago Lencina y Thiago Acosta.

El "Chino" aporta desequilibrio individual, buena pegada, asistencias y desborde por el sector izquierdo. De acuerdo con diversos medios deportivos de Córdoba, Gallardo llamó al jugador en los últimos días para saber si está interesado en jugar en River y darse el gusto de pasar por uno de los clubes grandes de su país sobre el final de su carrera. Sin embargo, el ex Tigres de México le habría agradecido la comunicación al "Muñeco" pero prefiere continuar en Belgrano en el 2026. Con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2027, la cláusula de rescisión vigente es de 1.300.000 dólares, una cifra baja para un cuadro de la magnitud de River.

Zelarayán, desequilibrante en Belgrano de Córdoba.

Los números de Zelarayán en Belgrano desde su vuelta

28 partidos oficiales en el 2025.

5 goles.

3 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

