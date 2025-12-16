Alejandro Fantino habló a fondo sobre los orígenes de Neura.

Alejandro Fantino volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras referirse públicamente a su relación con Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y hombre de extrema confianza de Claudio “Chiqui” Tapia. Las declaraciones se dieron en el ciclo Cónclave, emitido por la plataforma Carnaval, donde el conductor decidió hablar sin eufemismos sobre un vínculo que viene generando suspicacias en los últimos meses.

“Es mi amigo”, afirmó Fantino ante una mesa integrada por Fabián Doman, Viviana Canosa y Mauro Federico. En ese marco, explicó que Toviggino fue una figura de acompañamiento clave en los inicios de Neura, el canal de streaming que conducía junto a Sergio “Tronco” Figliuolo. “Me ayuda a que nazca Neura. Me dice ‘dale para adelante’”, sostuvo, aclarando que se trata de un respaldo personal y no de una sociedad comercial.

Las palabras del periodista surgieron en medio de un clima de fuerte exposición pública del dirigente de la AFA, cuyo nombre aparece asociado a múltiples controversias. En el plano judicial y político, Toviggino quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la gestión económica de la AFA, investigaciones que también involucran a la empresa financiera Sur Finanzas.

Alejandro Fantino habló sobre el origen de Neura

Ante ese escenario, Fantino decidió reforzar su postura y salió a desmentir versiones que lo señalan como beneficiario de inversiones ocultas o sociedades encubiertas. Ya en Neura, su propio canal, fue categórico: “Toviggino no es dueño de Neura”. Visiblemente molesto, aseguró que el proyecto se sostiene de manera independiente y que fue financiado con recursos propios. “Vendí un departamento para hacerlo. Somos 25 o 30 pibes laburando acá”, explicó.

El conductor también apuntó contra sectores del propio espacio libertario que, según él, instalaron versiones falsas. “Cuando me ponen algo que no es, me molesta”, dijo, y advirtió que atacar a Neura es también atacar a Sergio Figliuolo, quien hasta hace pocos días formaba parte del proyecto. “Ojo porque uno es manso hasta que deja de serlo”, lanzó, marcando el tono del descargo.

En ese punto, Fantino vinculó la polémica con un cambio reciente en la estructura del canal. La asunción de Figliuolo como diputado nacional por La Libertad Avanza obligó a una reconfiguración interna, ya que la ley impide que legisladores sean propietarios de medios de comunicación. Tal como había anticipado durante la campaña, Figliuolo se desprendió de su participación en Neura para evitar incompatibilidades legales.