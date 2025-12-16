Maru Botana mostró cómo hacer milhojas de papas.

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de milhojas de papas y dio todos sus trucos para que el proceso sea fácil y el resultado quede rico y a la vez estético. Preparar este plato es una excelente opción porque se trata de una receta práctica, rendidora y fácil de adaptar a distintos gustos.

Consiste en capas finas de papa que se acomodan en una fuente y se cocinan al horno, lo que permite dejarla lista con anticipación y simplemente calentarla antes de servir. Además, no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, por lo que resulta ideal tanto para comidas familiares como para reuniones especiales donde se busca un acompañamiento confiable y sabroso.

En cuanto al sabor, la milhojas de papas se destaca por su textura suave por dentro y dorada por fuera, logrando un resultado muy reconfortante; las capas absorben los condimentos, la crema, el queso o los agregados que se utilicen, lo que lo convierte en un plato intenso. "Las cortás con mandolina, las acomodás en una placa y les ponés manteca derretida, hierbas (tus preferidas, a mi me gustan el tomillo o el romero), oliva, sal y pimienta. Esto se va al horno a las chapas y listo, tenés tremenda guarnición", escribió Maru Botana en el pie de foto de su posteo.

Receta de milhojas de papas tradicional

Ingredientes

4 a 5 papas grandes.

200 ml de crema de leche.

150 g de queso rallado (parmesano, gruyere o mar del plata).

1 diente de ajo.

30 g de manteca.

Sal y pimienta a gusto.

Nuez moscada (opcional).

Tomillo o romero (opcional).

Paso a paso