Dónde ver el cometa 3I/Atlas en vivo: fecha y hora de la transmisión online

La ciencia vuelve a colarse en la agenda global con un evento tan raro como fascinante. El cometa interestelar 3I/ATLAS, descubierto en julio, es apenas el tercer objeto de este tipo detectado en la historia, y su paso por el sistema solar abre una ventana única hacia mundos que no podemos observar de forma directa.

Consciente del impacto científico y simbólico del hallazgo, la NASA anunció una transmisión especial en vivo que promete marcar un hito: imágenes nunca antes vistas, datos recolectados por sondas y telescopios distribuidos por todo el sistema solar y la palabra de las máximas autoridades científicas de la agencia.

Cuándo es la transmisión en vivo del cometa 3I/ATLAS

La conferencia y el streaming global comenzarán este miércoles 19 de noviembre a las 15 (hora del Este de Estados Unidos), lo que equivale a las 17 en Argentina.

El evento se realizará desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Greenbelt, Maryland, uno de los núcleos históricos de investigación espacial de la NASA. Allí se presentará material captado por una verdadera “constelación” de instrumentos científicos que siguieron al cometa en distintos puntos del sistema solar.

Sin embargo, no es una simple conferencia: será una puesta en escena pensada para el público global, con explicaciones accesibles y foco en el impacto científico del hallazgo.

Dónde ver el streaming del cometa 3I/ATLAS online, en vivo y gratis

La transmisión será gratuita y podrá verse en todas las plataformas oficiales de la NASA:

NASA+.

Aplicación oficial de la NASA.

Sitio web de la NASA.

Canal oficial de YouTube.

Amazon Prime, que retransmitirá la señal en simultáneo.

La estrategia de difusión refuerza una política que la agencia viene profundizando en los últimos años: abrir el conocimiento científico a audiencias masivas.

Por qué 3I/ATLAS es un cometa histórico

El panel de especialistas estará integrado por figuras clave del programa científico de la NASA: Amit Kshatriya, Nicky Fox, Shawn Domagal-Goldman y Tom Statler. Ellos explicarán qué hace tan especial a 3I/ATLAS y qué revelan los nuevos datos sobre su composición, trayectoria y origen interestelar.

El cometa fue detectado a mediados de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), una red de telescopios diseñada para identificar objetos cercanos a la Tierra. Se trata del tercer objeto interestelar que atraviesa el sistema solar, después de Oumuamua y 2I/Borisov.

El objetivo de esta transmisión mundial es ambicioso: entender cómo se forman estos cuerpos en otros sistemas estelares y qué información traen sobre la evolución de mundos lejanos. En términos científicos, es una oportunidad irrepetible; en términos culturales, un recordatorio potente de lo pequeños —y curiosos— que somos frente al universo.