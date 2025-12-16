Quién es Rocío Robles, la nueva novia de Adrián Suar: las fotos

Durante meses, el vínculo se movió en el terreno ambiguo de las versiones. Miradas cómplices, apariciones cruzadas y desmentidas parciales alimentaron el misterio. Hasta ahora: Adrián Suar y Rocío Robles decidieron confirmar su romance lejos de la Argentina, pero en uno de los escenarios más icónicos del mundo.

Ambos posando frente al Coliseo romano, en plena gira europea que incluyó Milán, Venecia y Roma. Con 24 años de diferencia, la pareja eligió el camino de la confirmación visual, un gesto cada vez más habitual en el universo de las figuras públicas, donde una foto vale más que cualquier comunicado.

Rocío Robles.

Las fotos en Europa que sellaron el blanqueo

El primer registro oficial de la relación apareció en redes sociales y no pasó inadvertido. Suar, con humor, ironizó sobre la antigüedad del Coliseo, pero el foco rápidamente se corrió hacia ella. La postal funcionó como confirmación definitiva de una historia que hasta entonces había sido negada o esquivada. El viaje por Italia no solo marcó el debut público de la pareja, sino que también disparó una ola de interés mediático.

De Rosario al centro de la escena: quién es Rocío Robles

Tiene 33 años y nació en Rosario. Su historia está lejos de ser improvisada. Desde muy joven estuvo vinculada a lo social y a la vida barrial, al participar en murgas y actividades comunitarias. En 2008 fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario, un reconocimiento que le permitió acceder a una beca de modelaje y dar sus primeros pasos profesionales.

El camino continuó en certámenes de belleza, como Miss Mundo Santa Fe 2013, mientras combinaba el modelaje —que inició a los 14 años— con experiencias en medios. Su primera gran vidriera nacional llegó con “a argentina más linda, por El Trece, donde fue segunda finalista. El salto definitivo se produjo en 2014, cuando se incorporó al staff de bailarinas de Showmatch, ciclo en el que permaneció hasta 2017 y que la convirtió en una figura reconocida a nivel nacional.

Rocío Robles.

Del espectáculo al periodismo deportivo

Lejos de quedarse en un solo rol, Robles amplió su recorrido. Hizo teatro en Villa Carlos Paz y tomó una decisión estratégica en 2019: mudarse a México. Allí pasó cuatro años trabajando como modelo, actriz y conductora, sumando experiencia internacional y un perfil más sólido.

Rocío Robles.

A fines de 2023 regresó a la Argentina con un objetivo claro: desarrollarse en el periodismo deportivo. Fanática declarada de Rosario Central, hoy es panelista en F3, por la pantalla de ESPN, donde consolidó una imagen profesional, con opinión y recorrido propio. El romance con Suar la vuelve a ubicar en el centro de la escena mediática, pero su trayectoria deja en claro que no es un nombre circunstancial.