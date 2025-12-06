Adrián Suar está en pareja con una modelo.

La vida sentimental de Adrián Suar volvió a quedar en el centro de la escena. Tras meses de rumores, el productor y actor decidió dejar de esconderse y comenzó a mostrarse públicamente con la mujer que lo acompaña desde hace un tiempo. La confirmación llegó de la forma más directa: una foto juntos, abrazados y sonrientes, que dejó en claro que el vínculo está más firme que nunca.

¿Quién es la nueva novia de Adrián Suar?

Recién después de que la imagen recorriera las redes se confirmó quién es la mujer que conquistó al director de Polka. Se trata de Rocío Robles, modelo, periodista deportiva de ESPN y con pasado en los programas de Marcelo Tinelli, donde se hizo conocida por su participación como bailarina y figura del staff.

La foto que blanqueó la relación entre Adrián Suar y Rocío Robles.

Robles fue quien sorprendió al publicar en sus redes la primera foto posando junto a Suar. La imagen, reposteada desde la cuenta de un compañero, los muestra en una cena de fin de año del equipo de ESPN, en la casa del exfutbolista Rolando Schiavi. La postal, ella abrazada a Suar, ambos sonrientes, terminó de despejar cualquier duda sobre el estado de la relación.

Los rumores comenzaron a circular en junio, pero recién en octubre la periodista confirmó el romance a los medios. En una nota con Los profesionales de siempre (El Nueve), habló por primera vez de su historia con Suar y hasta se animó a bromear sobre la posibilidad de casarse y formar una familia: “Él ya lo sabe”, dijo entre risas.

Rocío Robles es la nueva pareja de Adrián Suarez.

También admitió que la relación avanza y que eso despierta nuevas ganas de compartir tiempo juntos: “Cuando las cosas avanzan, uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara”.

Mientras tanto, Suar mantiene su tradicional bajo perfil, pero no oculta el cariño que lo une a Robles. La foto juntos en la reunión de ESPN confirma que la pareja atraviesa un gran momento y que el romance, lejos de ser pasajero, se consolida paso a paso.