Incorporalos en ensaladas, batidos o snacks para una hidratación natural y efectiva.

La hidratación es clave para que el cuerpo funcione bien, participando en procesos vitales como la regulación de la temperatura, la digestión y la eliminación de toxinas. Sin embargo, muchas personas no alcanzan a beber la cantidad de agua recomendada diariamente, lo que puede afectar su salud.

Por eso, expertas consultadas por Prevention recomiendan sumar alimentos con alto contenido de agua y nutrientes para cubrir las necesidades de líquidos y electrolitos, especialmente en días calurosos o cuando se realiza actividad física frecuente. La Escuela de Salud Pública de Harvard también subraya que combinar agua con alimentos frescos favorece una mejor salud a largo plazo y protege órganos y sistemas.

Las frutas y verduras hidratantes no solo aportan agua, sino también fibra, vitaminas y minerales esenciales como potasio y magnesio, que regulan el balance hídrico y apoyan la función muscular y nerviosa. Vanessa Imus, nutricionista registrada, afirmó: “Los alimentos hidratantes son importantes porque a la mayoría de las personas les cuesta cubrir sus necesidades diarias de hidratación solo con agua”.

Además, los productos frescos y poco procesados tienen mayor cantidad de agua y nutrientes. En cambio, el procesamiento suele reducir significativamente su aporte hídrico, por lo que la elección de alimentos naturales es fundamental para una hidratación efectiva.

La lista de los 10 alimentos que tenés que sumar para potenciar tu hidratación

A continuación, te presentamos los 10 alimentos destacados por Vanessa Imus y Kathleen Garcia-Benson, especialistas en nutrición deportiva, que combinan alto contenido de agua y beneficios para la salud:

1. Pepino: Con más del 95% de agua, aporta vitamina C, potasio y magnesio. Es bajo en calorías y fácil de incluir en ensaladas o como snack.

2. Uvas: Frescas y antioxidantes, ayudan al sistema inmunitario y regulan el azúcar en sangre gracias a su contenido de agua y nutrientes.

3. Tomates: Ricos en agua, vitamina C, potasio y magnesio, son ideales para ensaladas, jugos o salsas que aportan hidratación y sabor.

4. Sandía: Compuesta principalmente por agua y potasio, es una fuente de licopeno, un antioxidante vinculado a la prevención de enfermedades cardíacas y cáncer.

5. Zapallito: Contiene un 95% de agua y vitaminas como C, K y del complejo B, además de antioxidantes que ayudan a la hidratación y reducen la inflamación.

6. Naranjas: Aportan agua, electrolitos y vitamina C, perfectas para mantener la energía y el equilibrio hídrico en cualquier momento del día.

Estos alimentos te aportan agua, fibra y minerales clave como potasio y magnesio.

7. Frutillas: Con un 91% de agua, destacan por sus antioxidantes y fibra, que contribuyen a la hidratación y a la salud digestiva.

8. Apio: Similar al pepino en contenido hídrico, estudios recientes sugieren que ayuda a bajar la presión arterial y controlar el azúcar en sangre.

9. Kiwi: Especialmente el kiwi amarillo, que tiene casi el doble de vitamina C que el verde, aporta minerales y agua para una hidratación efectiva.

10. Morrones: Con más del 90% de agua y antioxidantes, son ideales para ensaladas y platos frescos que potencian la hidratación.

Las especialistas aconsejan variar estas frutas y verduras en la dieta semanal para aprovechar diferentes nutrientes y sabores. Preparar ensaladas, batidos, licuados y platos frescos con estos alimentos facilita la incorporación diaria y garantiza una hidratación natural y saludable.

Consumir regularmente estos alimentos contribuye a alcanzar el equilibrio hídrico sin depender únicamente del agua, aportando además vitaminas, minerales y antioxidantes que benefician la salud a largo plazo, según la evidencia científica más reciente.

Incluir estas opciones en tu alimentación diaria no solo mejora la hidratación, sino que también suma variedad y sabor, ayudándote a cuidar tu cuerpo y prevenir los efectos negativos de la deshidratación.