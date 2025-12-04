Kicillof agradeció a la Legislatura y apuntó contra Milei: “Apostó al caos, al desorden y a que PBA colapsara”

Luego de que la Legislatura bonaerense aprobara esta madrugada el pedido de endeudamiento que envió el Ejecutivo, el gobernador Axel Kicillof agradeció a los legisladores y criticó el accionar de Javier Milei: “Salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política”.

A través de sus redes sociales, se refirió a la Ley de Financiamiento y señaló que “la Provincia podrá cumplir con los vencimientos de la deuda generada por el gobierno de María Eugenia Vidal sin que se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad, obras y demás necesidades de las y los bonaerenses”.

La Ley le permitirá al mandatario solicitar una autorización de endeudamiento, por el equivalente aUSD 1.990 millones y se debe sumar el equivalente U$1.045 millones de la llamada Ley Corta. Vale remarcar que un 8% del endeudamiento se distribuirá entre los 135 distritos.

Además, habrá un Fondo de unos $350 mil millones aproximadamente para los intendentes. De ese fondo, el 70% se distribuirá a los municipios de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), y el 30% restante irá a programas provinciales en materia de infraestructura, transporte y ambiente, entre 2026 y 2027.

En tanto, se refirió al gobierno libertario y volvió a confrontar con esa fuerza: “La ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política”. Para Kicillof, la aprobación “no cambia el cuadro general”. Para el mandatario, el gobierno “enfrenta una verdadera emergencia, producto de la política económica del Gobierno Nacional. Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción”.

“Vamos a seguir exigiendo al Gobierno Nacional lo que le corresponde a la Provincia; vamos a seguir actuando como escudo de una sociedad agredida y, fundamentalmente, vamos a seguir construyendo una alternativa a este modelo de exclusión y entrega”, cerró Kicillof.