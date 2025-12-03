Dónde ver gratis el sorteo del Mundial 2026: esta es la forma

Sorteo de grupos para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

A pocas horas de que se definan los grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 el viernes 5 de diciembre, miles de fanáticos planifican cómo seguir el sorteo sin perder detalles. La buena noticia es que el evento podrá verse de manera completamente gratuita a través de varias plataformas, tanto digitales como televisivas, lo que garantiza un acceso amplio para quienes quieran conocer el camino de sus selecciones rumbo al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver la transmisión de la FIFA?

La opción principal para seguir el sorteo sin pagar un peso será la transmisión oficial de la FIFA, disponible en FIFA+. La plataforma de streaming de la casa madre del fútbol ofrecerá el evento en vivo y sin restricciones geográficas, como parte de su estrategia de abrir cada vez más contenidos al público global. Este servicio, que ya transmite partidos, documentales y contenido exclusivo, se transformará en una vía directa y abierta para vivir el primer paso hacia el Mundial.

Otra alternativa digital es DAZN, que también confirmó la emisión del sorteo. Si bien la plataforma funciona bajo suscripción mensual, en varios países habilitará acceso gratuito al evento, aprovechando su presencia consolidada como uno de los servicios más utilizados por el público joven y por fans que consumen deporte en formato digital. Para muchos usuarios, especialmente quienes siguen boxeo, artes marciales o ligas europeas, DAZN será una opción cómoda y accesible.

En Argentina, además de las opciones online, habrá transmisión televisiva garantizada. Dos señales conocidas por su cobertura deportiva llevarán el sorteo en vivo: DirecTV, a través de su canal especializado en deportes, y TyC Sports, habitual referente en la difusión de eventos futbolísticos internacionales. Ambas cadenas emitirán el show completo, desde la alfombra roja hasta la conformación final de los grupos, lo que permitirá que los televidentes sigan el evento con análisis, contexto y paneles de especialistas.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Un evento que atrae muchas miradas

La multiplicidad de plataformas responde al interés global que genera este Mundial, el primero con 48 selecciones y un formato ampliado que promete más partidos y mayor diversidad de participantes. Para los fanáticos argentinos, la disponibilidad por televisión y plataformas de streaming facilita que cada uno elija dónde y cómo mirar el evento, en casa, desde el celular o incluso desde el trabajo.

Con estas opciones gratuitas y accesibles, el sorteo del Mundial 2026 se perfila como uno de los eventos mejor distribuidos de los últimos años. Para quienes esperan ansiosos saber qué rivales enfrentarán sus selecciones, solo queda elegir pantalla y disfrutar.