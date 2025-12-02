Un pulmón secreto en Avellaneda: senderos, laguna y aves que parecen del litoral en medio del Conurbano.

Existe un rincón verde escondido en el partido bonaerense de Avellaneda que muy pocos conocen. Argentina está llena de tesoros naturales que parecen sacados de un cuento, perfectos para conocer en una escapada.

Se trata de la Eco Área Municipal de Avellaneda, un espacio natural de aproximadamente 140 hectáreas, a tan solo 10 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una laguna, senderos, aves y una enorme vegetación, conformando el lugar perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza.

Eco Área Municipal de Avellaneda: sus atractivos y qué se puede hacer

Lo que más sorprende de la Eco Área es su diversidad. Dentro del predio conviven múltiples ecosistemas con más de 180 especies de aves, además de anfibios, libélulas y plantas nativas como el ceibo, la flor nacional.

Al llegar, los visitantes se sumergen en este espacio verde perfectamente señalizado hasta llegar a uno de los puntos más importantes: un mirador al Río de la Plata, desde el que se puede apreciar la inmensidad del agua, mientras de fondo solamente se escuchan las aves.

También se pueden recorrer los puestos con artículos artesanales típicos de la zona, ubicados fuera del área protegida, entre el arroyo Santo Domingo y la costa del Río de la Plata. Entre ellos se destacan el tradicional Vino de la Costa, una bebida hecha por productores locales, y diversos embutidos caseros.

Cómo conseguir entradas

La entrada es libre y gratuita y se puede llegar en auto, caminando o en bicicleta. Los horarios de apertura del predio son de jueves a domingos de 10 a 18, con ingreso permitido hasta las 17:30. Para los que van en auto, hay un estacionamiento sobre la calle Nicaragua. Desde ahí, la entrada se realiza caminando, pasando frente a la casa del guardaparque.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar desde CABA en auto, se debe tomar la Autopista 25 de Mayo/Autopista Dr. Ricardo Balbín en dirección al sur. Luego, continuar por Balbín hacia el Acceso Sudeste en Dock Sud y tomar la salida 9 (Autopista Balbín/RN1).

Seguir por el Acceso Sudeste hasta la calle Nicaragua, donde se encuentra el acceso al estacionamiento de la Eco Área. El viaje en auto dura aproximadamente 25 minutos, dependiendo del tránsito.

Para ir en transporte público, se puede llegar a Dock Sud en las líneas 159, 33, 98 o 197. Luego, se puede caminar o tomar un auto de 10 minutos hasta la calle Nicaragua, donde se accede a la Eco Área. Cabe destacar que ninguna de estas líneas dejan en la puerta, pero sí muy cerca.