Microsoft suma asistente de compras en Copilot: sus principales características

La inteligencia artificial sigue reinventando cómo navegamos y compramos por internet. Microsoft integró en Edge una función de “Shopping” con su asistente Copilot, que actúa como un consejero virtual de compras: mientras navegás catálogos online, Copilot analiza precios, compara ofertas, revisa historial de valores y te avisa cuándo hay descuentos relevantes. El objetivo: simplificar la compra online, ahorrar tiempo y evitar pagar de más.

Qué puede hacer Copilot Shopping en Edge

Comparar precios automáticamente : cuando entrás en la página de un producto, Copilot revisa otras tiendas y muestra al instante dónde está más barato o si hay alternativas similares con mejor relación calidad/precio.

Historial de precios y alertas inteligentes : podés marcar un producto para seguimiento, y Copilot te notificará si baja de precio —ideal para compras importantes o para esperar una oferta real.

Detección de promociones con reembolso (cashback) : si existe alguna oferta con devolución o descuento adicional, el panel lo resaltará.

Asesoramiento instantáneo y comparación de alternativas : podés pedirle a Copilot recomendaciones, que analice puntos fuertes y débiles de distintos productos, te sugiera opciones más económicas o te explique las diferencias entre modelos. La interacción es conversacional y ocurre sin salir de la página.

Búsqueda optimizada y navegación simplificada: al estar integrado en Edge, no necesitás instalar extensiones extra, abrir muchas pestañas o copiar y pegar enlaces: todo se gestiona desde el panel lateral de Copilot.

Cómo activarlo y empezar a usarlo

Para acceder a la función de compras con Copilot en Edge, simplemente hacé lo siguiente:

Asegurate de tener la versión más reciente de Edge.

Iniciá sesión con tu cuenta Microsoft.

Navegá como siempre por tiendas online: cuando visites una página de producto compatible, el ícono de Copilot en la barra lateral se activará automáticamente.

Desde allí podrás ver comparaciones, historial, alertas o empezar una consulta con Copilot sobre el producto.

Qué representa este movimiento de Microsoft

Con esta función, Microsoft busca integrar IA no como un extra, sino como una parte natural de la navegación cotidiana: que el navegador deje de ser solo un portal a sitios web y se transforme en un asistente activo de consumo. Para los usuarios, eso significa: menos pestañas abiertas, menos tiempo de búsqueda, más claridad sobre precios reales y una compra más consciente.

En un contexto de inflación y ofertas cambiantes, herramientas como esta pueden marcar la diferencia: permiten monitorear precios de forma inteligente, alertar cuando conviene comprar y comparar opciones sin saturar la navegación. Al mismo tiempo, refuerzan la apuesta de Microsoft por convertir la IA en una utilidad cotidiana y accesible.