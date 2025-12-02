Qué significa caminar mirando hacia abajo y por qué no debería ser un hábito, según expertos en psicología

Muchas personas suelen caminar con la mirada hacia el piso y, si bien puede deberse a que están distraídas o abstraídas en sus pensamientos, los psicólogos advierten que puede ser señal de un estado emocional más preocupante. ¿Qué significa?

En psicología la forma de caminar y los gestos corporales pueden decir mucho del estado de ánimo de una persona, ya que el cuerpo suele expresar lo que la mente está procesando. La clave para entender que significa caminar con la mirada hacia el suelo o cabizbajo está en la frecuencia y el contexto.

“Un momento de introspección es temporal, por ejemplo, si caminas pensando en un problema concreto. Se vuelve preocupante cuando es el hábito por defecto", señaló la psicóloga y educadora social Judit Merayo en declaraciones a Men's Health. En ese sentido, explicó que la mirada cabizbaja puede indicar evitación social, poca autoestima, tristeza y hasta depresión.

Caminar con la mirada hacia abajo puede indicar evitación social, poca autoestima, tristeza y hasta depresión

Al respecto, comparó la situación con las personas que caminan con un paso enérgico y erguido suelen reflejar confianza, mientras que los paso rápido, tenso y errático puede ser signo de ansiedad.

De acuerdo a la experta, es preocupante cuando la postura corporal crónica es la siguiente:

Hombros caídos.

Paso lento.

Evitación activa del contacto visual, incluso cuando le hablan.

Por su parte, la psicóloga y fundadora de CAIP Psicología, Patricia Lodeiro, consideró que puede representar culpa, desvalorización, vergüenza o incluso un duelo no resuelto. "Actúa como una forma de proteger la propia vulnerabilidad frente a situaciones que se perciben como amenazantes”, señaló.

Por qué mirar hacia el piso mientras se camina no debería convertirse en un hábito

Lodeiro conseja estar atento al este gesto, ya que es un claro espejo de la salud mental que puede interferir en la vida cotidiana. “Es importante acudir a un especialista que analice qué emoción hay detrás de este gesto”, remarcó. Así, se puede trabajar con las herramientas terapéuticas adecuadas.

Al respecto, los expertos recomiendas como una buena rutina tratar de practicar caminatas conscientes con la mirada al frente o hacia arriba.