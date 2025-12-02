5 consejos y trucos para combatir la temporada de alergias, según una especialista

El fresno, el plátano, el ligustro y muchas otras plantas que mueven con facilidad su polen por el aire en etapas de floración son los verdaderos causantes de las alergias estacionales. Si bien todas las personas respiramos sus granos, aquellas que tienen problemas de salud como las alergias pueden presentar síntomas.

Para tratar estas alergias existen distintas opciones, pero poco se habla de lo que puede hacer la buena alimentación por sí sola en estos casos. “La alimentación no cura las alergias, pero sí puede influir en cómo nuestro cuerpo reacciona frente a ellas. Una microbiota saludable, una buena nutrición y un equilibrio entre nutrientes son claves para que el sistema inmunológico responda de manera favorable”, explicó la nutricionista Cecilia Alessandri.

En esta línea, existen hábitos y combinaciones alimentarias que pueden potenciar los efectos positivos de una alimentación antialérgica, modulando la respuesta antiinflamatoria, fortaleciendo la barrera intestinal y mejorando la tolerancia inmunológica.

Una alimentación antialérgica

Según la nutricionista Cecilia Alessandri es fundamental mantener horarios regulares de comida y descanso porque el sistema inmunológico responde mejor cuando el organismo tiene ritmos estables. "Dormir bien y comer a horarios similares mejora la regulación hormonal y la reparación de la mucosa intestinal", agregó.

“Los aditivos, colorantes y grasas trans que contienen estos tipos de alimentos alteran la microbiota intestinal y favorecen el proceso inflamatorio. Por este motivo, es ideal priorizar alimentos frescos, de estación y con pocos ingredientes en el rótulo nutricional”, continuó la nutricionista.

A su vez, la hidratación es un elemento fundamental ya que mantiene las mucosas en condiciones óptimas. "También resulta importante aumentar el consumo de alimentos ricos en antioxidantes, fibra y ácidos grasos saludables como el salmón, la chía, el yogur natural con avena, los alimentos integrales y las frutas ayuda a nuestro cuerpo a responder con menos inflamación y más tolerancia", expresó Alessandri.

Por qué algunos alimentos ayudan a tratar alergias

"Las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante sustancias que, en principio, no son dañinas", dijo Alessandri y agregó: "Así, el organismo libera histamina y otras sustancias inflamatorias, lo que genera síntomas como picazón, estornudos o congestión".

"Ciertos alimentos ayudan a reducir los síntomas de las alergias porque contienen nutrientes que modulan la inflamación y fortalecen la respuesta inmunológica. Por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina C y flavonoides, como los cítricos, el kiwi o la manzana, contribuyen a disminuir la liberación de histamina, que es la sustancia que causa los síntomas", explicó la nutricionista.

Y agregó: "Los omega 3, presentes en el pescado, las nueces o las semillas, tienen un efecto antiinflamatorio natural y ayudan a equilibrar la respuesta del sistema inmune. Y los alimentos fermentados, como el yogur junto con la fibra, mejoran la calidad intestinal, promoviendo el desarrollo de bacterias beneficiosas dando como resultado una respuesta inmunológica más tolerante".