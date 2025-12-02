Gallardo renueva a fondo: los 12 jugadores que vuelven a River y qué chances tienen

River Plate analiza el regreso de 12 jugadores y Marcelo Gallardo define los refuerzos en el mercado de pases del 2026.

Después de una temporada con malos resultados, River Plate tendrá el probable regreso de 12 futbolistas y se abrirá un capítulo clave en la reestructuración que impulsa Marcelo Gallardo para 2026. El entrenador, que ya comenzó una depuración del plantel con la salida de varios referentes, evaluará uno por uno a los jugadores que vuelven de sus préstamos para determinar quiénes continuarán en el club y quiénes volverán a salir al mercado de pases.

El 2025 dejó una preocupación marcada al no levantar títulos y con la chance posible de no clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Por eso, River encara un proceso profundo de renovación y Gallardo ya dio de baja a seis futbolistas, promovió a varios juveniles y ahora tiene por delante otra decisión central: analizar a los 12 jugadores que vuelven a la institución el 1° de enero. El objetivo es claro: detectar refuerzos internos para un plantel que deberá competir en todos los frentes y recuperar identidad futbolística. A continuación, el análisis detallado de cada caso.

Los 12 jugadores que pueden volver a River en 2026

Ezequiel Centurión, la figura del listado

El nombre más resonante de los regresos. Centurión fue titular y capitán del Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina, sumando 57 partidos y 20 vallas invictas. Además, fue decisivo en las definiciones ante Platense y frente al propio River, donde le atajó un penal clave a Miguel Ángel Borja.

Sin embargo, su deseo es claro: quiere continuidad, algo difícil con Franco Armani y Jeremías Ledesma por delante. River podría cederlo nuevamente o aceptar una venta, mientras que la tentación de jugar la Libertadores con los mendocinos inclina la balanza.

Daniel Zabala: un año marcado por las lesiones

El defensor central comenzó con expectativas altas su préstamo a Huracán, pero un desgarro miofascial y luego la rotura del ligamento cruzado anterior lo dejaron con solo 193 minutos en el año. Hoy sigue en rehabilitación. Gallardo lo evaluará más adelante, pero todo indica que necesitará tiempo antes de competir por un lugar.

Tiago Serrago: proyección y buen rendimiento

El mediocampista de 21 años tuvo un año revelación en Aldosivi, con 27 partidos, dos goles y una asistencia. Su golazo en La Bombonera en su primer toque como profesional quedó entre los destacados del torneo. Puede ser extremo o enganche y su polifuncionalidad lo transforma en un candidato real a ser observado de cerca en la pretemporada.

Elián Giménez: una opción para un mediocampo debilitado

Con 24 partidos, dos goles y una asistencia en Sarmiento, Giménez tuvo rodaje y solidez. River perdió a Enzo Pérez, por lo que sumar un volante central más puede ser estratégico. Este es uno de los nombres que más interés genera en el cuerpo técnico.

Tomás Nasif: un inicio prometedor, un año accidentado

El delantero tuvo un arranque explosivo en Banfield, con tres goles y una asistencia en sus primeros partidos, pero un esguince de tobillo y una posterior operación lo dejaron fuera casi todo el Clausura. Cerró el año con nueve partidos. Si está sano, Gallardo podría darle minutos en la pretemporada.

Tobías Leiva: golpe de inicio, caída final

Comenzó como titular en Aldosivi, marcó dos goles y una asistencia y jugó todo el Apertura. Sin embargo, una lesión de rodilla y decisiones técnicas lo relegaron. Con 23 encuentros, llega a River con ritmo intermitente, aunque es un perfil que el Muñeco suele valorar por despliegue y presión.

Oswaldo Valencia: experiencia sin goles en Colombia

El delantero colombiano, pequeño y veloz, tuvo 16 partidos en Deportivo Cúcuta sin convertir. Podría volver a salir cedido para seguir fortaleciendo su formación profesional.

Gonzalo Trindade: sin lugar en Central Córdoba

El lateral izquierdo jugó sólo 12 partidos en un año y medio. No logró entrar en la consideración de Omar De Felippe y su proyección parece trabada. River buscará un nuevo destino para él.

Tomás Galván: uno de los que más entusiasman

El mediocampista ofensivo viene de un buen paso por Vélez. Con Guillermo Barros Schelotto se transformó en pieza clave, marcó cuatro goles —incluidos uno a Estudiantes en la Supercopa Internacional y otro a Fortaleza por Libertadores— y sumó 27 partidos. Ante las salidas de Ignacio "Nacho" Fernández y Gonzalo "Pity" Martínez, Galván es uno de los principales candidatos a quedarse como refuerzo interno. Vélez quiere retenerlo, pero River evaluará su regreso seriamente.

Tomás Castro Ponce: constancia en la Primera Nacional

Con 30 partidos y 2 asistencias en Almagro, Castro Ponce acumuló minutos, aunque su impacto fue moderado. Todo indica que River buscará un nuevo préstamo o una venta.

Alexis González: goles y adaptación en Chile

El delantero misionero jugó 18 partidos y marcó tres goles en Audax Italiano, sobre todo en la Copa Chile. Es probable que el club escuche ofertas o lo incluya en futuras negociaciones durante el mercado de pases.

Franco Alfonso: un talento que necesita relanzarse

Su debut en 2023 generó mucha ilusión, pero los préstamos a Huracán y Central Córdoba no lo consolidaron. En 2025 jugó 15 partidos y no sumó goles ni asistencias. Gallardo definirá si tendrá una última oportunidad en la pretemporada o si volverá a salir.

Lo que viene en River: decisiones y mercado de pases

El análisis interno de River será intenso. La prioridad es reducir el plantel, incorporar refuerzos puntuales y encontrar alternativas dentro del club que aporten frescura y energía competitiva.

El regreso de estos 12 jugadores no asegura continuidad, pero sí abre un abanico de posibilidades en un mercado de pases que será clave para el futuro inmediato del Fútbol Argentino y del ciclo Gallardo.