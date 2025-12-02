El papa León XIV pidió a Trump que no invada Venezuela

El papa León XIV visita el Líbano durante su primer viaje apostólico

El papa León León XIV instó este martes al gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump a que no intente derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro ni invada el país al tiempo que repudió el despliegue de fuerza militar. El llamado no solo es importante por venir de la máxima autoridad de la Iglesia Católica sino porque Robert Prevost es estadounidense, nacido en Chicago, Illinois. El Papa le dijo a Trump que "sería mejor" intentar un diálogo o insistir con "presiones económicas" si es que Washington quiere un cambio.

Las declaracoines del Papa se dan en medio de mucha tensión y luego de que Trump confirmara la existencia de una llamada telefónica. El Papa, mientras volaba al Vaticano luego de una visita a Turquía y el Líbano, su primer viaje al extranjero, agregó que Washington debería buscar otras formas de lograr el cambio "si eso es lo que quieren hacer en Estados Unidos".

Reuters informó el mes pasado de que entre las opciones que baraja Estados Unidos se incluye un intento de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, y que el ejército estadounidense está preparado para una nueva fase de operaciones tras una enorme concentración militar en el Caribe y casi tres meses de ataques a barcos sospechosos de narcotráfico frente a las costas de Venezuela. Al ser consultado por un periodista, León dijo que las señales del gobierno de Trump en relación con Venezuela "no están claras".

"Por un lado, parece que hubo una conversación entre los dos presidentes", dijo el Papa, refiriéndose a una llamada telefónica que Trump tuvo con Maduro el mes pasado. "Por otro lado, existe el peligro, existe la posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación (militar)", dijo y agregó: "Las voces que vienen de Estados Unidos, cambian con cierta frecuencia". El papa, elegido en mayo y originario de Chicago, está familiarizado con América Latina porque pasó largos años como clérigo en Perú.

El papa confirma un viaje a África que incluye Argelia y que quiere visitar América Latina

El papa León XIV confirmó este martes que su próximo viaje internacional será a África y que entre los países que visitará estará Argelia, mientras que reiteró su deseo de viajar a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, aunque precisó que aún no hay nada decidido.

El pontífice estadounidense ofreció una rueda de prensa a los cerca 80 periodista de medios de todo el mundo a su vuelta de su visita a Líbano y Turquía, su primer viaje internacional, y respondió a los próximos que tiene previsto.

"No hay nada de seguro, pero espero realizar un viaje a África, este será el siguiente a confirmar. Personalmente quiero ir a Argelia para visitar los lugares de la vida San Agustín, pero también para continuar con la construcción de puentes y diálogo entre el mundo cristiano y musulmán", adelantó.