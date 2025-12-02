Venezuela dice que recibió pedido de EEUU para reanudar vuelos de repatriación: comunicado

El presidente de Venezuela, Maduro, celebra un acto de juramentación de organizaciones comunitarias en el Palacio de Miraflores, en Caracas

La autoridad de aviación civil de Venezuela dijo que recibió una solicitud de Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de venezolanos desde territorio estadounidense, mientras el presidente Nicolás Maduro aprobó un vuelo de Eastern Airlines desde Phoenix a Maiquetía, de acuerdo con un comunicado divulgado el martes por el Ministerio de Transporte.

El gobierno venezolano había dicho anteriormente que desde febrero y hasta noviembre pasado casi 14.000 venezolanos habían regresado a casa desde Estados Unidos en esos vuelos, en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

El vuelo de Eastern Airlines llegará al "Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense", agregó el ministerio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La repatriación de nuestros connacionales para reunir a la familia venezolana, a través del Plan Vuelta a la Patria, continuará", dijo.

La suspensión de los vuelos fue anunciada el fin de semana por el gobierno venezolano luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debía considerarse "cerrado en su totalidad". Los vuelos se han realizado dos veces por semana desde inicios de año.

(Redacción Reuters)