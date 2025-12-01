Wolff salió a defender a su piloto de las acusaciones de Red Bull.

A pesar de la victoria de Max Verstappen en el GP de Qatar, no todo fue alegría en Red Bull, donde quedó un sabor agridulce por la recuperación que tuvo Lando Norris hacia el final de la carrera, cuando parecía destinado a terminar en el quinto lugar. En la penúltima vuelta, luego de varios intentos de superar a Andrea Kimi Antonelli, el británico finalmente se colocó cuarto tras aprovechar un inaudito error del joven italiano.

Y es que al piloto de Mercedes se le espantó el W16 en una zona poco común, con una pequeña salida de pista que le permitió a Norris colocarse en el cuarto puesto y sumar dos puntos que podrían ser definitorios en la lucha por el campeonato. Si el inglés hubiese quedado quinto, Verstappen quedaba a diez puntos en la tabla de posiciones, lo que le daba mayores chances de consagrarse en la última fecha el próximo fin de semana.

De ahí que Helmut Marko haya apuntado a Antonelli al señalar que le regaló la posición a propósito a Norris para beneficiarlo en el campeonato: “Fueron dos ocasiones en las que más o menos le hizo señas a Lando para que pasara. Fue tan obvio”. Ante semejante acusación, Toto Wolff no dudó en salir a defender a su piloto y en lanzar una dura respuesta en contra del asesor de Red Bull.

“Bendito sea Helmut. Esto es una completa y absoluta tontería que me deja perplejo incluso al escucharlo. Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato, que es importante para nosotros. Kimi está peleando por un potencial tercer puesto en la carrera”, comenzó el director de Mercedes. No obstante, la peor parte vino después, cuando criticó el intelecto del austriaco: “Quiero decir, ¿qué tan descerebrado se puede ser para siquiera decir algo así?”.

Ahora bien, Wolff mencionó que la sospecha de Red Bull no vino solo del lado de Marko, sino también por Gianpiero Lambiase, el ingeniero de Verstappen, aunque pudo solucionar las cosas con él casi de inmediato. “Hablé con GP. Lo vi y, obviamente, estaba emocional en ese momento, porque necesitaban la posición, supongo, para ayudar a ganar el campeonato. Ahora necesitan más”, afirmó Toto, que reconoció que quedaron en buenos términos con Lambiase, quien incluso le pidió perdón por todo el revuelo que se armó en las redes sociales en contra de Antonelli.

Así quedó la lucha por el título en la F1.

Red Bull le puso fecha a la revelación de su dupla para 2026

Hace unos días, desde Red Bull informaron que darán a conocer a su dupla para la siguiente temporada después del GP de Qatar, una cuestión que fue reconfirmada este domingo por Laurent Mekies. Tras la carrera, el director de la escudería austriaca adelantó que el equipo de 2026 será anunciado este esta semana: “Lo único que puedo decir es que, en efecto, nos ceñiremos a nuestro plan y anunciaremos el martes cuál será la alineación de pilotos. Confiamos en que no perjudicará la concentración en Abu Dhabi”.