Pérez tuvo cinco victorias con Red Bull.

Después de un inicio de temporada prometedor con los podios en Baréin, Arabia Saudita, Japón y China, Checo Pérez comenzó a perder terreno en 2024 al mando del RB20, un monoplaza que trajo ciertas complicaciones también a Max Verstappen. Los accidentes, las constantes ausencias en la Q3 de las clasificaciones y los pocos puntos sumados hicieron que el oriundo de Guadalajara pierda su asiento una vez terminado el campeonato de la Fórmula 1.

Aunque se sabía que Helmut Marko movía los hilos hace un tiempo para borrarlo del mapa, la noticia de la desvinculación del piloto mexicano generó impacto en el equipo, especialmente porque Verstappen había pedido por su permanencia. Ahora, a casi un año de la confirmación de su salida del equipo, Pérez brindó una conferencia de prensa como parte de su arribo a Cadillac en la que fue consultado acerca de cómo se despidió de Red Bull.

Fue allí cuando el tapatío relató la última conversación que mantuvo con Christian Horner, quien fue desvinculado del equipo de Milton Keynes a mitad de año y reemplazado por Laurent Mekies. “Muchas gracias por todo. Y lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí, porque le va a costar muchísimo”, contó Sergio, que también habló de lo demandante que es ser el segundo piloto en Red Bull.

“Lo que pasó con Red Bull, al final, yo sabía que era lo mejor que me podía haber pasado. Porque estar en Red Bull y las condiciones en las que estaba, fue muy demandante. Y todos los pilotos que hayan llegado y los que lleguen, van a seguir teniendo los mismos problemas”, agregó. Y es que, en relación con esto, el mexicano aseguró que el monoplaza está construido en función al neerlandés, lo que complejiza su conducción.

“Yo sabía desde el día 1 que había que ser inteligentes, yo sabía el papel que tenía, sabía que este proyecto se había desarrollado para Verstappen”, remarcó. No obstante, esto no le quita méritos al tetracampeón del mundo que, para Pérez, está destinado a ser uno de los grandes de la F1. “Yo creo que se va a convertir en el mejor piloto de la historia del deporte”, afirmó Pérez.

Max y Checo fueron compañeros por cuatro temporadas.

La defensa de Verstappen a Pérez

Durante el GP de Austria, Max Verstappen fue consultado sobre unas declaraciones de Sergio Pérez acerca de los incidentes que ambos tuvieron en 2022, concretamente en los GPs de Mónaco y Brasil. Sin embargo, el neerlandés le restó importancia a la situación y salió a defender a su excompañero: “Creo que como lo estás diciendo no es lo que él quiso decir. Tengo una gran relación con Checo, creo que siempre hemos sido buenos compañeros. Tengo mucho respeto por él y él lo tiene por mí y eso es todo. Estoy ansioso por verlo pronto nuevamente en el paddock”.