Qué es de la vida de Zayana: así está hoy la cantante

La cantante Zanaya vive un gran presente y es una referente del género de la cumbia, uno de los ritmos más populares que tiene la Argentina. Nacida el 6 de diciembre de 1984 en San Isidro, Buenos Aires, a esta artista la acompaña un estilo característico que fusiona ritmos tropicales y letras cargadas de emoción. Y alcanzó la popularidad a principios de la década de 2000, lo que le permitió solidificarse como una figura destacada en la movida tropical argentina.

En 2005 lanza su álbum debut, “Bailantera”, bajo el sello Magenta, marcando un hito en su carrera. El disco incluye canciones icónicas como “Diez noches”, “La miel de tus labios” y “Ladrona”, que rápidamente resuenan entre los seguidores de la cumbia villera, y le permitieron llegar a conseguir una inmensa popularidad. Y también le fue muy bien con su interpretación de "Malo", canción que supo hacer conocida la cantante española Bebe.

Cómo es la actualidad de Zanaya

La artista se alejó durante algunos años de la música debido a situaciones personales que la pusieron en otro lugar, de lucha y recuperación. En entrevistas la cantante ha compartido su lucha contra situaciones de violencia de género y problemas de salud que marcan su vida, pero también destaca su resiliencia y determinación para superar estos obstáculos y continuar con su pasión por la música.

El regreso de Zanaya

En 2022, tras una larga ausencia, apareció nuevamente en la escena musical, eligiendo la provincia de Salta como punto de partida para relanzar su carrera. Su regreso fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, especialmente en el norte argentino, donde encuentra un público fiel y afectuoso que valora su talento y autenticidad. Hoy en 2025 trabaja en nueva música y participando en eventos, reafirmándose como una voz representativa de la cumbia villera y un ejemplo de superación en el ámbito artístico.

Zanaya participa en una serie de Nétflix

Además, Zanaya se sumó a la serie "En el barro" protagonizada por Valentina Zenere y María Becerra. ¿De qué se trata "En el Barro"? Esta nueva serie nos sumerge en el intenso universo carcelario femenino. La historia arranca cuando un grupo de presas, incluyendo a Gladys Guerra (interpretada por la talentosa Ana Garibaldi, la pareja de Mario Borges en "El Marginal"), sufre un accidente donde el vehículo que las traslada se hunde en un río. Abandonadas a su suerte, logran liberarse y, cubiertas de barro, alcanzan la orilla.