Al menos 12 muertos en un tiroteo en la fiesta judía en Bondi Beach, Australia

Un miembro del Servicio Estatal de Emergencias de Australia (SES) opera en la escena de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia,

Al menos 12 personas murieron y casi 30 resultaron heridas cuando hombres armados dispararon el domingo contra un acto de una festividad judía en Bondi Beach, en Sídney, en lo que la policía y las autoridades australianas describieron como un ataque terrorista.

Un presunto pistolero murió y otro se encontraba en estado crítico, dijo en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon. Al menos 29 personas heridas, entre ellas dos agentes de policía, fueron trasladadas al hospital, añadió.

La policía estaba investigando si un tercer hombre armado estaba involucrado en el tiroteo, y una unidad de desactivación de bombas estaba trabajando en varios presuntos artefactos explosivos improvisados, dijo Lanyon.

Mike Burgess, un alto funcionario de los servicios de inteligencia australianos, dijo que las autoridades conocían a uno de los presuntos atacantes, pero que no lo consideraban una amenaza inmediata.

Los tiroteos del domingo fueron los más graves de una serie de ataques antisemitas frente sinagogas, edificios y automóviles en Australia desde el comienzo de la guerra de Israel en Gaza en octubre de 2023.

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Australia, uno de los países más seguros del mundo. El ataque del domingo fue el peor incidente de este tipo en el país desde 1996, cuando un hombre armado mató a 35 personas en un lugar turístico del estado sureño de Tasmania.

El primer ministro, Anthony Albanese, convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional del país y condenó el ataque, afirmando que el mal desatado era "incomprensible".

"Se trata de un ataque dirigido contra australianos judíos en el primer día de Jánuca, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe", dijo. "En este momento oscuro para nuestra nación, nuestra policía y las agencias de seguridad están trabajando para determinar cualquier persona asociada con este ultraje".

Testigos dijeron que el tiroteo en la famosa playa en una calurosa tarde de verano boreal duró unos 10 minutos, haciendo que cientos de personas se dispersaran por la arena y por las calles y parques cercanos. La policía dijo que solo al acto de Jánuca habían acudido unas 1.000 personas.

"Me disponía a volver a casa, estaba haciendo la maleta, con las chanclas, listo para tomar el autobús, y entonces empecé a oír los disparos", dijo Marcos Carvalho, de 38 años, residente en Bondi Junction. "A todos nos entró el pánico y empezamos a correr también. Así que lo dejamos todo atrás, como las chanclas, todo. Simplemente corrimos", agregó. "Debo haber oído, no sé, unos 40 ó 50 disparos".

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que los judíos que habían ido a encender la primera vela de la festividad de Jánuca en la playa habían sido atacados por "viles terroristas". El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, se mostró consternado por el tiroteo y dijo que el Gobierno australiano debe "entrar en razón" tras innumerables advertencias.

"Estos son los resultados del desenfreno antisemita en las calles de Australia durante los últimos dos años, con los llamamientos antisemitas e incitadores de 'Globalizar la Intifada' que se han hecho realidad hoy".

Bondi, una de las playas más famosas del mundo, suele estar abarrotada de lugareños y turistas.

UN HOMBRE SE VE ABORDANDO Y DESARMANDO A OTRO ARMADO

Grace Mathew, residente en Bondi, dijo que vio a gente corriendo a su lado y escuchó disparos.

"Al principio piensas que hace un día precioso en la playa", dijo. "Crees que la gente lo está pasando bien. Luego pasaron más personas y dijeron que había un tirador, que había un tiroteo masivo y que estaban matando gente".

Grupos musulmanes condenaron el tiroteo.

"Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas y enfrentarse a todo el peso de la ley", afirmaron en un comunicado el Consejo Nacional de Imanes de Australia, el Consejo de Imanes de Nueva Gales del Sur y la comunidad musulmana australiana.

Los videos que circularon por X parecían mostrar a la gente en la playa y el parque cercano dispersándose mientras se oían múltiples disparos y sirenas de policía. Un video mostraba a un hombre vestido con una camiseta negra disparando un arma larga antes de ser abordado por un hombre con una camiseta blanca que le quitó el arma. Se vio a otro hombre disparando un arma desde un puente peatonal.

Otro video mostraba a dos hombres tirados al suelo por policías uniformados en un pequeño puente peatonal. Se podía ver a los agentes intentando reanimar a uno de los hombres. Reuters confirmó los videos a partir de imágenes corroboradas que mostraban a los mismos hombres.

El ataque se produjo casi exactamente 11 años después de que un hombre armado tomara como rehenes a 18 personas en el Lindt Cafe de Sídney. Dos rehenes y el pistolero murieron tras 16 horas de enfrentamiento.

Con información de Reuters