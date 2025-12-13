Kimchi: el alimento que fortalece tus defensas, según la ciencia

El estudio analizó los efectos del kimchi en el sistema inmunológico de personas con sobrepeso.

Un estudio pionero del Instituto Mundial del Kimchi en Corea ha entregado la primera evidencia científica a nivel global que explica cómo este alimento fermentado mejora específicamente la función del sistema inmunológico humano, regulando además respuestas excesivas.

¿Qué es el kimchi y por qué es importante este estudio?

El kimchi es un plato tradicional coreano a base de col rizada (baechu) fermentada, junto con otros ingredientes como cebolla, ajo y ají picante. Si bien no es un alimento tradicional en Argentina, su popularidad ha crecido globalmente por sus cualidades nutricionales.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista npj Science of Food, va más allá de observaciones generales y ofrece el primer análisis inmunológico unicelular de sus efectos, una técnica de vanguardia que permite ver cambios a nivel genético que otros métodos no detectan.

El método: un ensayo clínico riguroso

Para comprobar los efectos, los científicos diseñaron un ensayo clínico controlado con adultos con sobrepeso, divididos en tres grupos durante 12 semanas:

Un grupo consumió un placebo .

Otro grupo consumió kimchi en polvo fermentado de forma natural .

Un tercer grupo consumió kimchi fermentado con un cultivo iniciador (una cepa bacteriana específica).

Tras este periodo, se analizaron sus células inmunitarias mediante secuenciación transcriptómica unicelular (scRNA-seq), lo que permitió mapear con precisión cómo cambiaba la actividad genética.

Los resultados mostraron una mejora en la capacidad de defensa contra patógenos.

Resultados clave: un doble beneficio inmunológico

Los hallazgos son claros y destacan un mecanismo de doble acción:

Fortalecimiento de la defensa: los grupos que consumieron kimchi mostraron una mejora en la función de las células presentadoras de antígenos. Estas células son cruciales, ya que son las "centinelas" que reconocen patógenos como virus y bacterias y activan la respuesta inmunitaria para combatirlos. Regulación de la inflamación: se observó que los linfocitos T CD4+ se diferenciaban de manera equilibrada. Esto significa que el kimchi promueve tanto la generación de células de defensa como la de células reguladoras, que se encargan de "apagar" la respuesta inmune cuando ya no es necesaria, previniendo así inflamación excesiva y daño tisular.

"El kimchi tiene dos efectos simultáneos: la activación de las células de defensa y la supresión de la respuesta excesiva", explicó el Dr. Woo Jae Lee, director de la investigación.

Fermentación: ¿natural o con cultivo iniciador?

El estudio también comparó los dos métodos de fermentación. Ambos demostraron efectos positivos, pero el kimchi fermentado con un cultivo iniciador mostró un impacto más marcado y preciso en la modulación inmune, reforzando la capacidad de reconocer antígenos y regulando con mayor eficacia las señales inflamatorias. Esta investigación consolida al kimchi como algo mucho más que un alimento probiótico.