Brasil publicó un mapa que reconoce a Malvinas como argentinas.

El Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) volvió a estar en el centro de la escena tras la publicación de su nuevo atlas escolar, donde las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur aparecen representadas como parte del territorio argentino.

La decisión, que fue interpretada como un gesto simbólico de apoyo al reclamo de soberanía argentino, llega acompañada de que Brasil figura en el centro del mapa, una elección que busca reforzar su papel en la geopolítica global desde la mirada del Sur. Con esta proyección, el organismo brasileño subraya que la cartografía también es un lenguaje político y cultural.

Brasil difundió un mapa donde las Malvinas figuran como argentinas.

Las repercusiones del mapa de Brasil con las Islas Malvinas

El gesto no pasó desapercibido entre sectores que defienden la causa Malvinas, que celebraron públicamente el reconocimiento del país vecino y destacaron el valor diplomático de que un actor regional incorpore la reivindicación argentina en su cartografía oficial. Para Argentina, las islas forman parte de su representación territorial desde hace décadas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) produce mapas, cartas y materiales satelitales donde las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur aparecen sistemáticamente integradas al territorio nacional, en línea con el histórico reclamo de soberanía.

Este episodio ocurre mientras el tema vuelve a ganar espacio en la agenda política. En junio, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, pidió públicamente la mediación de Estados Unidos en el conflicto con el Reino Unido, en respuesta a usuarios en redes sociales que reclamaban una mayor intervención internacional. La solicitud estuvo vinculada a una reunión institucional con Daniel Shea, presidente del Counterpoint Institute, un centro de estudios estadounidense enfocado en la geopolítica y las relaciones regionales.