El viaje de los ex combatientes en las Islas Malvinas: reivindicación, patria y la ofrenda de CFK

Los ex combatientes en las Islas Malvinas

El centro de ex combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) viajaron el sábado a las Islas y exigieron “completar el proceso de identificación” de los soldados enterrados como NN en el Cementerio de Darwin. Una comitiva de 16 ex combatientes y 8 acompañantes rindieron homenaje a sus compañeros caídos en el conflicto bélico de 1982 y reclamaron la culminación del proceso de identificación de los soldados enterrados como NN.

El viaje fue posible gracias a un subsidio de la Municipalidad de La Plata establecido por la ordenanza 10.260 de abril de 2007, durante la gestión del entonces intendente Julio Alak. El beneficio, interrumpido durante la gestión de Julio Garro, volvió a cumplirse con la actual gestión. Para el CECIM la visita “tiene un carácter histórico”, ya que, después de años de lucha por la identificación de los cuerpos enterrados como NN, “pudieron reencontrarse con sus compañeros con nombre y apellido en las placas del Cementerio de Darwin”.

“Fue emotivo, recordamos los momentos compartidos y colocamos las imágenes de los compañeros de las unidades militares de la ciudad de La Plata en sus tumbas”, detallaron. A través de las redes sociales, los ex combatientes compartieron imágenes de las Islas, del Cementerio Darwin y de la estadía en el lugar. “Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina”, publicaron.

Las ofrendas en las Islas: CFK, AFA y el Lobo en el lugar

Según detallaron desde el propio CECIM, “en el altar mayor se realizó un homenaje y se colocó una placa del Municipio enviada por el intendente Julio Alak; un banderín firmado por el cuerpo técnico de la AFA y otro de los jugadores del club Gimnasia y Esgrima La Plata”. En una tumba NN “se colocó un rosario enviado por Cristina Fernández de Kirchner”, reivindicando su figura tras haber impulsado el proceso de identificación en 2012, mientras era Presidenta.

También llevaron “una carta de la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, y distintos presentes de instituciones y personas vinculadas a la causa Malvinas. Además, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino”. La visita culminó con el despliegue de las banderas de argentina y los otros países latinoamericanos, en línea con la consigna histórica acuñada por el CECIM: “Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina”.

La placa de la municipalidad de La Plata, la remera de la selección argentina y la camiseta del club Gimnasia y Esgrima La Plata

El viernes pasado, antes de partir a las Islas, el presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, el secretario de Derechos Humanos de mismo Centro, Ernesto Alonso; la secretaria de Cultura de La Plata, Ana Negrete; y el abogado y magíster en Derechos Humanos, Jerónimo Guerrero Iraola, se reunieron con Cristina Fernández, en su domicilio San José 1111. En diálogo con El Destape, uno de los presentes contó que el encuentro duró unos 45 minutos y que fue “muy emotivo”.

Además contó cómo fue la charla: “Hablamos del proceso de identificación de los soldados en Malvinas, del pedido de soberanía de las Islas y de establecer un esquema de diálogo y acuerdo con algunas estados para recuperar las Islas, del mundo multipolar en el que estamos y de la Argentina bicontinental”, entre otros temas. Y agregó que Cristina les dio “unas ofrendas para que dejemos en el Cementerio Darwin”.

De este manera, el Centro de Excombatientes reafirmó su compromiso con la Memoria, la Verdad, la Justicia, la Soberanía y la Paz, y volvió a reclamar que se concrete la tercera fase del Plan Humanitario para que “ninguna familia argentina quede sin el derecho a saber dónde descansan sus seres queridos”. El Plan de Proyecto Humanitario I y II, coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), permitió identificar a 121 combatientes argentinos. Sin embargo, aún resta una tercera etapa para exhumar la tumba B.4.16, que no pudo concretarse en 2023 debido a la negativa británica.

De la primera fase permanecen sin identificar cinco soldados, y existen familias cuyas muestras no coinciden con los restos exhumados, como en los casos de Omar Aníbal Brito (Regimiento de Infantería 7), caído en Monte Longdon, y Luciano Romero (Regimiento de Infantería 4). De las 230 tumbas, aún quedan seis sin identificar, con la placa que reza “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.