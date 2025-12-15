FBI frustra un "complot terrorista" dirigido contra Los Ángeles: fiscal general de EEUU

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, habla en una rueda de prensa

El FBI desbarató un plan de atentado con bomba contra múltiples objetivos, incluidos agentes de inmigración y vehículos, en Los Ángeles y el condado de Orange, informó el lunes la fiscal general Pam Bondi.

"El Frente de Liberación de la Isla Tortuga -un grupo de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista- se estaba preparando para llevar a cabo una serie de atentados con bomba contra múltiples objetivos en California a partir de Año Nuevo. El grupo también planeaba atentar contra agentes y vehículos del ICE", declaró Bondi en un comunicado.

Cuatro personas fueron acusadas de conspiración y posesión de un artefacto destructivo no registrado, según la denuncia presentada ante un tribunal de distrito californiano.

El plan preveía la colocación de artefactos explosivos en cinco lugares con el objetivo de atentar contra dos empresas estadounidenses en la medianoche de Nochevieja en la zona de Los Ángeles, según la denuncia.

Con información de Reuters