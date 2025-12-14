Atentado en Australia: quién es Naveed Akram, uno de los dos atacantes

Mientras siguen conociéndose consecuencias del dramático atentado en una playa de Sydney, Australia, autoridades policiales dieron a conocer la identidad de uno de los atacantes. Tiene 24 años, es musulmán de origen pakistaní y se llama Naveed Akram. Estudiaba en una facultad de la capital australiana y participó del ataque junto a otro hombre.

Horas después del ataque, que ocurrió en Bondi Beach y provocó al menos 11 muertes y 29 heridos durante la celebración de la festividad judía de Janucá, efectivos policiales realizaban un allanamiento en la vivienda donde residía Akram, en los suburbios de la ciudad australiana.

"No hay nada en su perfil de redes sociales que indiquen sus creencias religiosas", anticiparon autoridades policiales de Sydney, quienes confirmaron que el sospechoso inició sus estudios terciarios en la Universidad Hamdard en Islamabad, en la capital de Pakistán, y que luego los siguió en la Universidad Central de Queensland, ya en Australia. La identidad de tirador fue revelada por una fuente policial a la cadena estadounidense ABC News, que difundió su nombre e imagen.

Por otro lado, también se detalló que cursó estudios en el Instituto Al Murad, donde fue descripto como un "estudiante modelo". “Este no es momento de represalias, es momento de permitir que la policía cumpla con su deber”, declaró el agente policial de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una conferencia de prensa.

En esa línea, el agente agregó que "no tiene antecedentes penales" y negó que sea alguien investigado por la Policía local. Hasta el momento se desconoce si Akram fue el atacante abatido o el que resultó herido y permanece internado.

Cómo un hombre común desarmó a un atacante

Luego de trascender el atentado, se viralizaron las imágenes del momento en que un ciudadano logró desarmar a uno de los dos atacantes. Según medios locales, el hombre -al que autoridades políticas calificaron como "un héroe"- se llama Ahmed el Ahmed y es un verdulero de 43 años y padre de dos chicos de Sutherland, un suburbio al sur de la ciudad.

En las imágenes, se ve cómo Al Ahmed se acerca agachado y por la espalda a uno de los atacantes y lo sorprende justo cuando acaba de disparar. Lo agarra del cuello hasta que le termina sacando el arma y lo tira al suelo. Entonces lo apunta y empieza a gritar para que alguien detenga al agresor. Apoya el arma sobre el tronco de un árbol, mientras el atacante lo mira a unos metros de distancia, sin escaparse. Luego Al Ahmed se vuelve a acercar y le tira con un objeto.

En ese momento, se escuchan nuevos disparos. Es el segundo atacante que se encuentra apostado sobre una estructura en altura y le está disparando a Al Ahmed. Según relataron familiares del verdulero de Sutherland a la televisión australiana, el hombre recibió dos disparos en el brazo, cerca del hombro, fue internado y estaría fuera de peligro.

Poco después, el primer ministro del estado de New South Wales, donde se encuentra Sydney, calificó a Al Ahmed como "un héroe". "Es la escena más increíble que haya visto", sostuvo Chris Minns ante la prensa y continuó: "Un hombre se acerca a un atacante armado que le ha disparado a la comunidad y sin ayuda lo desarma, poniendo en riesgo su propia vida para salvar a quién sabe cuántas personas."

Desde las redes, la opinión también fue unánime: "Un héroe", escribieron uno tras otro usuario en X al viralizar el video.