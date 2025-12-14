Que tu festejo no duela: comenzó la campaña de pirotecnia cero en Formosa de cara a las fiestas de fin de año

El Gobierno de Formosa reforzó en los últimos días su campaña de pirotecnia sonora cero “Que tu festejo no duela”, con una jornada de concientización realizada en la Plazoleta de los Gobernadores, encabezada por la Policía Comunitaria, el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la asociación “Camino Azul TEA Formosa”.

La jefa de la Policía Comunitaria, María Arce, explicó en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que distintas áreas de la fuerza vienen trabajando “arduamente” en la campaña, con el objetivo de difundir el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el uso de pirotecnia sonora en la ciudad capital. Para ello, equipos de la Policía Comunitaria y del Comando Radioeléctrico Policial realizan notificaciones y acciones de sensibilización en comercios, fundaciones, clubes y diferentes espacios públicos.

Arce adelantó que las actividades se replicarán en los barrios de la capital y, a través de las Unidades Regionales, en el interior provincial. Subrayó que el propósito es prevenir situaciones que afecten a personas mayores, niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y animales domésticos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, promoviendo el reemplazo de artefactos explosivos por pirotecnia exclusivamente lumínica.

Por su parte, el director de Auditoría del IAS, Daniel Denis, destacó que la normativa vigente “permite que niños y niñas que tienen autismo puedan disfrutar las celebraciones”, al reducir el impacto sonoro de los festejos. Recordó que la ordenanza de pirotecnia sonora cero no solo protege a personas con hipersensibilidad auditiva, sino también a animales y a quienes padecen distintos trastornos vinculados al ruido. En ese sentido, insistió en que “es fundamental que el ciudadano tome conciencia de no utilizar pirotecnia sonora y sí las lumínicas”.

El vocal primero de la asociación “Camino Azul TEA Formosa”, Walter Santa Cruz, recordó que la organización viene trabajando desde hace nueve años en campañas de concientización sobre los efectos de la pirotecnia sonora en personas con TEA. Señaló que, en articulación con organismos provinciales, utilizan herramientas como una cabina sonora para que la población pueda dimensionar el impacto de los estruendos. Valoró el acompañamiento del Estado provincial y del IAS, y anticipó que la campaña se intensificará en los días previos a las fiestas.

Cómo inscribirse en la Colonia de Vacaciones

En paralelo a estas acciones de prevención, el Gobierno de Formosa puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta recreativa y gratuita destinada a niñas y niños de 6 a 12 años. La colonia comenzará el 5 de enero y funcionará en dos sedes oficiales: el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático 17 de Octubre, con turnos por la mañana y la tarde y coordinación a cargo de equipos especializados.

Según se informó, las actividades incluirán juegos, deportes, recreación al aire libre y uso de natatorios, con el objetivo de ofrecer espacios de contención y esparcimiento durante el receso escolar. La inscripción se realiza mediante un formulario en línea disponible en el sitio oficial formosa.gob.ar/inscripcionesdeverano, al que también se puede acceder a través de un código QR difundido en las redes sociales del Gobierno provincial.

De este modo, la campaña “Que tu festejo no duela” y la organización de colonias de vacaciones conforman un esquema coordinado de acciones preventivas y recreativas orientadas a cuidar a las infancias, personas vulnerables y a la comunidad en general durante la temporada de fin de año y el verano.