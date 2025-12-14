Murió Eva Giberti, pionera de la psicología y los estudios de género en la Argentina

La psicóloga y referente de los estudios de género Eva Giberti murió a los 96 años en la Ciudad de Buenos Aires, tras una vida dedicada a la docencia, la investigación y la intervención social. Su figura se convirtió en un símbolo de compromiso con la igualdad y la protección de los sectores más vulnerables.

Nacida el 21 de mayo de 1929 en Buenos Aires, Giberti se graduó en la Universidad de Buenos Aires y desde entonces orientó su carrera hacia la construcción de espacios de reflexión y acción. En 1957 fundó la primera Escuela para Padres del país, una iniciativa pionera que en 1962 se integró a la Facultad de Medicina de la UBA y dictó cursos en el Hospital de Niños, expandiéndose luego a distintas provincias. De esa experiencia surgió el libro Escuela para Padres, en tres volúmenes, que alcanzó treinta ediciones y se convirtió en referencia obligada. Sin embargo, la institución fue clausurada en 1973 como consecuencia de la persecución política que sufrió su fundadora.

A lo largo de su extensa trayectoria, Giberti ocupó cargos docentes en la UBA y en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES), donde dictó cátedras de Psicología Evolutiva, Violencia Familiar y Psicología Forense. Además, participó como relatora y expositora en congresos nacionales e internacionales, entre ellos la conferencia El rol de la mujer por la paz en Jerusalén (1964) y la IX Convención Internacional de Pediatría en Santo Domingo (1972).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Murió Eva Giberti, pionera de la psicología y los estudios de género en la Argentina

La trayectoria de Giberti

Su compromiso con los derechos humanos se reflejó en múltiples ámbitos. Integró desde su creación el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires, fue consultora de UNICEF Argentina entre 1993 y 1999 y vicepresidenta de la Comisión Permanente por la Vida de los Niños de América Latina y el Caribe. En 1999 actuó como perito de parte para Abuelas de Plaza de Mayo en causas contra represores, evaluando el daño psíquico en niños nacidos en centros clandestinos de detención.

Asimismo, en el ámbito de la adopción, coordinó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos de la Ciudad de Buenos Aires y presidió su consejo consultivo a nivel nacional. Más tarde, en 2006, creó el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en 2009 impulsó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, consolidando políticas públicas de protección y asistencia.