Formosa acuerda con el sector supermercadista una Canasta de Fin de Año con precios cuidados y accesibles

En un contexto de dificil situación económica nacional, el Gobierno de Formosa impulsó un encuentro con el sector supermercadista para consolidar la Canasta de Fin de Año. A través de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, el mismo tendrá precios acordados para garantizar el acceso a productos por las fiestas de fin de año desde la Navidad hasta el Día de Reyes.

En diálogo con Agenfor, el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez, explicó que el objetivo es la articulación con “el sector privado, en este caso los supermercadistas, en un listado de productos que se denomina ‘Canasta de Fin de Año’”. Asimismo, puntualizó que “se trabaja con productos con precios acordados para ponerlos a disposición de los consumidores, en la mayor cantidad de puntos de venta”, en el que se destacó que “este año hay mucho interés de participar en varios comercios que adhirieron a la invitación”, en que ya hay 15 adheridos y "podrían sumarse más".

El listado de productos contempla no solo "confitura, panificados, y bebidas", sino que también "alimentos para elaborar las comidas típicas y tradicionales para Navidad".

Navidad para todos

El objetivo del Gobierno de Gildo Insfrán es garantizar los típicos alimentos navideños para garantizar accesible para los formoseños, ante una díficil situación económica que vive el país. En este sentido, el subsecretario Pérez valoró la predisposición de los comerciantes que “tienen una voluntad de participar muy buena”, recalcando que “es una mesa de trabajo conjunta y de diálogo, donde se puede acordar precios”.

En esta misma línea, subrayó que los comercios también se encuentran entusiasmados por la medida ya que existe una caída en ventas por lo que esta política que impulsa Insfrán, también es recibido con buenas expectativas.

Banco Formosa y Banco Hipotecario

La mesa de trabajo contó con la presencia de representantes del Banco Formosa y Banco Hipotecario, quienes expresaron que los beneficios llegarán a los clientes con reintegros para compras que se hagan en los comercios adheridos. “Esto también contribuye a la economía, ayuda a traccionar las ventas para el comercio, que es lo que se busca, es decir que pueda sostener el consumo y que se puedan acordar precios que sean beneficiosos para todos”, afirmó Pérez.

Al concluir, el funcionario expresó: “El esfuerzo que hace el gobernador Insfrán cada año para sostener, no solamente el pago del sueldo, sino el dinero que se inyecta directamente a la economía, y, fundamentalmente, en este tiempo, donde cada recurso que tiene un trabajador de la familia va destinado a alimentos”.