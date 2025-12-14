River vs Atlético de Madrid en la Messi Cup: cómo ver en vivo, horario, tv y formación

Este domingo se juega la final de la primera edición de la Messi Cup Sub 16, un torneo juvenil que reúne a algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. El encuentro entre River Plate y Atlético de Madrid tendrá lugar en el Chase Stadium de Inter Miami a las 18, hora argentina, y podrá verse en vivo por ESPN 2, además de plataformas como Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

River Plate llegó a esta instancia tras quedar segundo en el grupo B, donde empató 2 a 2 con Barcelona, perdió 2 a 1 contra Manchester City y goleó 5 a 1 a Inter Miami. Con cuatro puntos y una diferencia de goles de +3, superó al Barcelona (+1) y se metió entre los cuatro mejores. En semifinales, el Millonario derrotó 3 a 1 a Chelsea con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral.

Por su parte, Atlético de Madrid comenzó el torneo con una derrota 4 a 2 frente a Chelsea, pero se recuperó ganando 1 a 0 a Inter Miami. En la última fecha empató 2 a 2 contra Newell’s, lo que le permitió avanzar a semifinales como escolta con cuatro puntos. En esa instancia, el Colchonero superó 3 a 2 a Manchester City para alcanzar la final.

La Messi Cup, organizada por la productora fundada por Lionel Messi, es mucho más que un simple torneo. Se trata de un certamen "innovador" que combina competencia deportiva de alto nivel con eventos culturales y de la industria deportiva, buscando crear una experiencia única para los jóvenes talentos y las comunidades que los rodean.

Según detalló la organización, el objetivo es establecer un nuevo estándar global en el fútbol juvenil. "Más que un torneo, es una serie de eventos en vivo y una plataforma con esencia digital que fusiona deporte, cultura e innovación. Su misión es generar valor a largo plazo para los deportistas en el desarrollo de sus carreras, para las comunidades que se unen en torno a la pasión por el deporte, y para las marcas que buscan vínculos auténticos y duraderos en la nueva era del fútbol", explicaron.

Además de River y Atlético Madrid, participaron en la competencia ocho clubes en total: Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea y Newell’s, disputando 18 partidos en seis días en distintos escenarios emblemáticos de Miami, incluido el Chase Stadium.

Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, la productora creada por Messi, se expresó sobre la importancia del torneo: "Es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego".

Este domingo, toda la atención estará puesta en el duelo entre River y Atlético Madrid, que promete ser un espectáculo de fútbol juvenil con la calidad y el nivel que caracteriza a la Messi Cup. Los fanáticos esperan ver en acción a las futuras estrellas que podrían marcar el rumbo del fútbol mundial en los próximos años.