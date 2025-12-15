El repudiable comentario de Araceli González bancando la reforma laboral: "Despedir"

El repudiable comentario de Araceli González por la reforma laboral: "Despedir".

Durante su participación en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz Araceli González, que en el último tiempo se volcó al mundo empresarial, lanzó una repudiable frase sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Qué dijo en El Trece.

Desde su rol como dueña de una marca de cosméticos, la artista pintó un panorama desolador para las pequeñas y medianas empresas, asegurando que "desde junio" sintió que la realidad económica le dio "una piña en la nariz" debido a la caída del consumo.

Sin embargo, su reclamo no se quedó en la macroeconomía, sino que apuntó directamente contra los derechos vigentes. "La reforma laboral para mí es importante. Yo que tengo una empresa chiquita y tengo muy pocos empleados, se me hace muy difícil todo", comenzó argumentando.

La repudiable frase

Lo más fuerte llegó cuando profundizó en su relación con la planta de trabajadores. Araceli aseguró que "es muy difícil sobrevivir, porque todo va en contra: los impuestos, las leyes laborales, los empleados", poniendo a las personas que trabajan en la misma bolsa que la carga tributaria.

Para cerrar su postura, lanzó la definición más controversial, pidiendo facilidades para las desvinculaciones y asegurando que los dueños de las empresas viven aterrorizados por la litigiosidad. "También está muy difícil despedir. A veces uno tiene la razón como empleador sobre una situación clara y estás... le tenés miedo al empleado", sentenció, justificando así su pedido de un cambio en la normativa actual.