El pasado viernes una sucesión de hechos aberrantes tuvo lugar en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner. Al final de una celebración de cierre de año del Coro Polifónico Nacional junto al Coro Nacional de Niños y a la Escuela de Formación Nacional en Danza, un hombre acusado de abuso sexual se suicidó tras ser encontrado filmando a menores de edad en los camarines.

“Navidades del mundo”, era un espectáculo gratuito desarrollado por y para niñas, niños y adolescentes. En este marco, el Auditorio Nacional estaba colmado de gente: madres, padres, hermanos, abuelos y familias completas que fueron a ver las presentaciones de los jóvenes en el gran evento de fin de año.

El evento que terminó de la peor manera

Cuando finalizaron las presentaciones de Danza, las chicas del elenco, todas menores de 14 años, volvieron a los camarines para cambiarse de ropa. Una de las madres acompañantes advirtió una secuencia de terror: un hombre estaba grabando todo con su celular.

La mujer inmediatamente dio aviso sobre lo que estaba pasando y otros profesores se acercaron al camarín para contener la situación. Las propias alumnas comenzaron a increpar al hombre y a exigirle que muestre su teléfono, para que puedieran corroborar si efectivamente las había filmado cambiándose.

El disturbio escaló rápidamente y encendió una alerta interna por un “incidente de seguridad en el sector de camarines”. Después llegó el personal de seguridad del Palacio Libertad y apartó al sospechoso. Ante el escándalo, el acusado corrió hacia una de las ventanas laterales y se tiró al vacío.

El suicidio de José Antonio Fernández

José Antonio Fernández se tiró del segundo piso del Palacio Libertad después de que lo encontraran filmando a menores de edad en sus camarines. Un equipo de salud del SAME lo trasladó consciente a un hospital bajo custodia policial, pero murió horas después por sus graves heridas.

Tenía 37 años y vivía en Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora. Trabajaba como técnico del archivo musical del Coro Polifónico Nacional en la Dirección Nacional de Elencos Estables. Según los registros oficiales, Fernández formaba parte del organismo desde el 2018.

La sucesión de hechos quedó registrada en las cámaras de seguridad del Palacio Libertad, que conforman la prueba sustancial para la causa en la Justicia junto con los testimonios de las personas que presenciaron los hechos.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 encabezada por la fiscal Cecilia Incardona quedó a cargo de la causa. En la misma se le tomará declaración a los padres que hicieron la denuncia y se peritará el celular del hombre involucrado, aunque se encuentre fallecido.

Centro de Atención al Suicida

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de angustia o crisis emocional, las 24 horas podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con el Centro de Atención al Suicida. Podés llamar al 135, desde la Ciudad de Buenos Aires y/o al (011) 5275-1135 o al 0800-222-5462 (Salud Responde) desde todo el país.