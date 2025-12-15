PBA le cortará las tarifas sociales a casi 80 mil usuarios que viven en barrios cerrados 

A partir de enero del 2026, el gobierno de Javier Milei recortará los subsidios a la energía, y ello repercutirá directamente en la provincia de Buenos Aires. Así, el esquema de segmentación tarifaria en N1 (altos ingresos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) dejará de existir y se pasará a un modelo de hogares con y sin subsidios.

En la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, contó que en territorio bonaerense se “adaptarán a los cambios normativos de la secretaría de Energía de Nación”, por lo que se “eliminarán todas las tarifas sociales que están en barrios cerrados”.

En provincia de Buenos Aires hay 79.500 usuarios que viven en barrios cerrados y tenían tarifa social en la boleta de luz. Según detalló Bianco, 66.900 están en el Gran Buenos Aires en las áreas de Noroeste y de Sur, y unos 12.600 en el resto de la provincia. “Son áreas que están reguladas por el OCEBA, y que van a dejar de recibir subsidios, es decir, la tarifa social”, dijo el ministro.

Cómo funcionará la segmentación de tarifas hasta el 31 de diciembre

Los usuarios de tipo N1 (altos ingresos) eran familias con rentas superiores a 3,5 canastas básicas. Los usuarios de tipo N2 (bajos ingresos), son salarios menores a una canasta básica total y recibían un subsidio del 65% al consumo de hasta 300 kWh por mes. Finalmente, un usuario N3 (ingresos medios) tiene un salario de entre 1 y 3,5 canastas básicas, por lo que recibía un subsidio del 50% al consumo de hasta 250 kWh por mes. A partir del 1 de enero de 2026, las nuevas categorías serán hogares con subsidios y sin subsidio.

Al respecto, el ministro de Gobierno detalló que en la provincia, “teníamos un sistema que en cierta parte espejaba ese criterio para determinar los subsidios”, por lo que los cambios a nivel nacional repercutirán directamente en suelo provincial. De esta manera, el funcionario explicó que “teníamos 2 grupos de usuarios; el grupo 1 eran usuarios con ingresos menores a 2 salarios mínimos, vitales y móviles por mes; y el grupo 2 era espejado con el grupo N2. Al eliminarse el segmento N2, se cae nuestro grupo 2 porque estaba puesto en términos de espejo”.

A partir de enero, para que los el grupo 2 pueda mantener el subsidio, Carlos Bianco adelantó “los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial, siempre y cuando cumplan con las condiciones necesarias y se anoten en la página web de OCEBA, www.oceba.gba.gov.ar”.