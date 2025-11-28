El Gobierno quita subsidios: millones de hogares sufrirán subas de luz y gas

Luego del triunfo electoral de octubre, el Gobierno Nacional decidió establecer para 2026 un nuevo sendero mensual para ir quitando los subsidios a los hogares en las facturas de electricidad y gas. En consecuencia, se espera que el próximo año las tarifas para los usuarios residenciales vayan aumentando de manera gradual, en línea con lo que el gobierno aplicó este año.

El objetivo para diciembre de 2026 es que la mayoría de los hogares del país paguen la tarifa plena y achicar el universo de hogares subsidiados. Con esta medida el gobierno de Javier Milei también prevé obtener más recursos para su meta fiscal, tal como lo hizo fuertemente durante los dos primeros años de su mandato.

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios de la UBA (IIEP-UBA) de noviembre, el salto de los cuadros tarifarios de la energía eléctrica fue de 263% entre diciembre de 2023 y fines de 2025. En gas natural el aumento tarifario fue mucho mayor, ya que en el mismo período subió 748%.

En rigor, a partir del 1° de enero, el esquema de segmentación tarifaria en N1 (altos ingresos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) dejará de existir y se pasará a un modelo de hogares con y sin subsidios. Según datos de jefatura de Gabinete, en la actualidad hay 5 millones de usuarios de altos ingresos (N2), poco más de 8 millones de bajos recursos (N2) y 3 millones de ingresos medios (N3).

El gobierno instrumentó la medida mediante el llamado a una consulta pública que estará abierta durante 15 hábiles y que instrumentó a través de la resolución 484 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Quita de subsidios

En electricidad, la cartera energética informó que los hogares que estarán subsidiados tendrán una bonificación base del 50% todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados. El consumo excedente será sin subsidio, al igual que hasta ahora. Se prevé que durante el verano 140.000 hogares de ingresos medios dejen de recibir subsidios y paguen la tarifa plena.

En gas por redes, el 50% de subsidio (para el universo de hogares subsidiados) se concentrará sólo entre abril y septiembre, que son los meses de mayor consumo. Mientras que en los meses de bajo consumo no habrá subsidio, según afirmaron desde el gobierno. “Los volúmenes de consumo subsidiado de gas natural se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan las necesidades estacionales de cada región”, añadieron.

Para que la quita de subsidios sea gradual, solo durante 2026 se incorporará una bonificación extraordinaria de un 25% en enero para ambos servicios. Es decir, en electricidad, en el primer mes del año el subsidio total será de un 75%. En gas, que no cuenta con subsidio base en verano, la bonificación será del 25%.

La clave del nuevo esquema que lanzó el gobierno de Javier Milei es que la bonificación extraordinaria “se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026”, destacaron en la Secretaría de Energía.

Variables

Para recibir subsidios, el Estado tendrá en cuenta los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica, según explicaron desde la cartera energética. Los subsidios serán dirigidos a los hogares que perciben mensualmente menos de tres Canastas Básicas Totales (CBT) establecidas por el Indec, que hoy suman $ 3.641.397.

Pero la novedad del nuevo esquema del gobierno libertario es que anticipa una quita de subsidios al final del proceso de 12 meses de usuarios de medios y algunos de bajos recursos.

No hará falta que los usuarios vuelvan a inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), el mecanismo implementado por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán durante el gobierno de Alberto Fernández.

Garrafas

El proyecto del gobierno crea un régimen único de subsidios para los consumos residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafa (GLP) y gas propano por redes. Además de la segmentación, se dejará de utilizar el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados.

Los 3.364.065 de hogares de bajos recursos del Programa Hogar que utilizan garrafas deberán inscribirse en el RASE. Estos usuarios pasarán a recibir un subsidio equivalente a una garrafa de 10 kilos.