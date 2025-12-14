La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) se expresó a favor de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, pero pidió modificaciones al remarcar que se necesita un "debate profundo y un marco legal claro y moderno".

Se trata de cambios en pagos por condenas judiciales, la eliminación de cuotas solidarias a sindicatos, establecer la voluntariedad de contribuciones especiales de convenios de trabajo y que el empleador deje de controlar y cobrar aportes sindicales, entre otros.

"Creemos que actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos”, indicó CADAM en un comunicado. Sin embargo, en otro pasaje también solicitaron al oficialismo que una reforma "de esta magnitud merece un debate profundo y un marco legal claro y moderno”.

En ese sentido, los supermercadistas pidieron “avanzar hacia una legislación laboral nueva, actualizada y pensada para la realidad de hoy y de los próximos años”. Según Noticias Argentinas, la Cámara dio a conocer un listado de puntos para incorporar al proyecto, que será debatido en sesiones extraordinarias en el Congreso.

Uno por uno: los 5 cambios que piden los mayoristas