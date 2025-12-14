La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) se expresó a favor de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, pero pidió modificaciones al remarcar que se necesita un "debate profundo y un marco legal claro y moderno".
Se trata de cambios en pagos por condenas judiciales, la eliminación de cuotas solidarias a sindicatos, establecer la voluntariedad de contribuciones especiales de convenios de trabajo y que el empleador deje de controlar y cobrar aportes sindicales, entre otros.
"Creemos que actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos”, indicó CADAM en un comunicado. Sin embargo, en otro pasaje también solicitaron al oficialismo que una reforma "de esta magnitud merece un debate profundo y un marco legal claro y moderno”.
En ese sentido, los supermercadistas pidieron “avanzar hacia una legislación laboral nueva, actualizada y pensada para la realidad de hoy y de los próximos años”. Según Noticias Argentinas, la Cámara dio a conocer un listado de puntos para incorporar al proyecto, que será debatido en sesiones extraordinarias en el Congreso.
Uno por uno: los 5 cambios que piden los mayoristas
- Pagos por condenas por juicios laborales: los supermercadistas proponen que se aplique un sistema basado en tasas bancarias, que promedie tasas activas y pasivas. “Esto permitiría montos más razonables y previsibles”, aseguran.
Para la Cámara, los costos por estas condenas "se vuelven imposibles de pagar" y consideran que esto "no solo pone en riesgo a las empresas, también termina poniendo en riesgo los puestos de trabajo". "No estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación por un índice más intereses, porque esto multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede llevar al cierre de empresas”, plantearon.
- Eliminar las “cuotas solidarias” y similares impuestas por convenios: buscan derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita “cuotas solidarias”, “cuotas sociales” u otros aportes. Creen que esto termina siendo un costo adicional por sostener a cada trabajador.
Al respecto, señalaron que “en muchos casos, estas cargas se fijan en negociaciones en las que gran parte de las empresas no están representadas y, además, resulta difícil controlar el destino de esos fondos”. En ese marco, afirmaron que la medida también apunta a evitar que se “disfracen” costos adicionales para las empresas bajo ese esquema.
- Se propone que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos tengan carácter voluntario, cualquiera sea su denominación u objetivo, incluidos los destinados a capacitación, al sostenimiento o creación de instituciones, o a beneficios para cámaras y asociaciones.
.
- Por último, plantean que el empleador deje de actuar como agente de retención de los aportes sindicales. De esta manera, si un trabajador decide afiliarse, deberá ser él quien realice el pago directamente a la entidad gremial, que deberá asumir el control y la cobranza de esas contribuciones.
- Además, sobre litigiosidad laboral, pidieron que “si se demuestra que hubo un reclamo exagerado o sin sustento ('plus petición inexcusable')", las costas del juicio deberán "ser asumidas en forma solidaria entre la parte demandante y su abogado, para que haya responsabilidad real por demandas desmedidas”.