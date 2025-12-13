Murió el actor Héctor Alterio a sus 96 años.

Murió el actor argentino Héctor Alterio, una de las grandes leyendas del cine y teatro argentino. La noticia fue confirmada por la Academia del Cine de España. El artista falleció en Madrid, ciudad en la que residía desde hacía varios años.

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", informó su familia a través de un comunicado publicado en Pentación Espectáculos.

