Trump rompió el silencio sobre las fotos de Epstein: "No son gran cosa"

Tras viralizarse las fotos de la intimidad del pederasta fallecido Jeffrey Epstein, que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el viernes a la tarde, el presidente Donald Trump habló en conferencia de prensa y rompió el silencio frente a las nuevas acusaciones.

A pesar de la expectativa que generó, el mandatario estadounidense sólo respondió una pregunta sobre el tema: afirmó que esas nuevas imágenes "no son gran cosa" y que "todo el mundo lo conocía, por lo que cientos tenían fotos con él".

Las 19 fotos que publicaron los demócratas en una carpeta de DropBox revelaron los vínculos que el delincuente sexual y financista Epstein tenía con figuras de la élite política norteamericana. Junto a él aparecen grandes figuras y personajes como el expresidente demócrata Bill Clinton y el empresario Bill Gates, además de Trump, que ya había aparecido en ocasiones anteriores cerca de Epstein.

El republicano, que reconoció haber sido amigo del financista durante los años 90 y parte de los 2000, siempre negó haber sabido o participado de los delitos sexuales que el fallecido cometió. Llegó a decir que dejó de ser su amigo "mucho tiempo antes" de que fuera condenado por tráfico de menores.

"No he visto las fotos, pero debo decir que todo el mundo conocía a este hombre. Estaba siempre por Palm Beach, hay cientos y cientos de personas que tienen fotos con él. No son gran cosa, así que no tengo nada más que decir al respecto", respondió de forma escueta el presidente Trump ante la pregunta de una periodista. Inmediatamente, cambió de tema.

Los demócratas que integran el Comité de Supervisión señalaron este viernes que hay alrededor de 95.000 imágenes del escándalo Epstein, pero difundieron sólo 19. Este sábado agregaron otras 65 fotos las cuáles se pueden ver en la carpeta de DropBox que crearon ayer, donde aparecen las primeras.

Aún no confirmaron si publicarán todas las demás ni cuando lo harían. Las expectativas están puestas en que sean publicadas antes del sábado 20 de diciembre, día en el que se cumple un mes de la aprobación de la ley en el Senado, que obliga al Ejecutivo estadounidense y al Departamento de Justicia del país a publicar todos los archivos correspondientes al caso en un plazo de 30 días, el cual termina el sábado 20.

La defensa de la Casa Blanca frente a las fotos del caso Epstein que publicaron los demócratas

Inmediatamente a la difusión de las fotos, desde la Casa Blanca salieron a contestar rápidamente y acusaron a la bancada del Partido Demócrata de "crear una narrativa falsa" para perjudicar al presidente Trump. Dijeron además que en los documentos recibidos de manera oficial por la comisión no hay irregularidades visibles que comprometan al mandatario en el escándalo.

"Los demócratas de la Cámara de Representantes publicando selectivamente fotos seleccionadas con redacciones aleatorias para tratar de crear una narrativa falsa", dijo en una declaración oficial la vocera del Ejecutivo estadounidense, Abigail Jackson. Calificó además la acción como "un engaño demócrata contra el presidente Trump" y defendió al republicano al sostener que "la Administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas han hecho jamás, al pedir repetidamente transparencia, publicar miles de páginas de documentos y solicitar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein".