Coimagate: citan a indagatoria a exintegrante del Ministerio de Economía y a otros 3 acusados del clan Calvete

El juez Sebastián Casanello dispuso una nueva tanda de indagatorias en el Coimagate, el caso que destapó “una enorme trama de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucra a la hermana del presidente, Karina Milei. El magistrado convocó para el jueves y viernes de la próxima semana a cuatro integrantes del “clan Calvete”, entre los que se encuentran la hija de Miguel Ángel Calvete, Ornella, que fue funcionaria del Ministerio de Economía hasta que estalló este escándalo de corrupción. Miguel Ángel fue sindicado por el fiscal Franco Picardi como el jefe de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS. Junto a ella –que está en pareja con otro exintegrante de la cartera que comanda Luis “Toto” Caputo- fueron citados: Julio César Viera, señalado como el protector de Calvete; Patricia Canavesio, secretaria y mujer de confianza del “jefe paraestatal” de la ANDIS; y Diego Martín D’Giano, uno de los hombres del multifacético Calvete que trabajaba en la ANDIS. Se trata de cuatro indagatorias que cierran la primera etapa de la investigación.

A la par que Casanello dispuso estas nuevas indagatorias ejecutó la orden de la Cámara Federal porteña de excarcelar a Pablo Atchabahian, exintegrante de la ANDIS, acusado de ser otro de los jefes paraestatales de la agencia y único detenido que tenía el caso. Se le establecieron reglas de conducta para poder salir en libertad.

Los nuevos citados y las acusaciones en su contra

El juez Casanello dispuso cuatro nuevas declaraciones indagatorias que se llevarán a cabo la semana próxima. Todas apuntan al círculo cercano de Miguel Ángel Calvete, a quien se acusa de liderar la banda que funcionó en la ANDIS, con contactos en la agencia, con exfuncionarios y empresarios vinculados a laboratorios y droguerías involucradas en una gran red corrupción.

Los cuatro nuevos convocados por la Justicia son:

Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, exintengrante del Ministerio de Economía. Fue citada para el viernes 19 de diciembre a las 12 del mediodía.

Ornella fue Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1° de septiembre de 2024 hasta mediados de noviembre pasado, cuando fue desafectada en medio de este escándalo. Es decir, actuaba bajo la órbita del ministro Luis Caputo. En la casa de Ornella “se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas” en un operativo que se realizó el 9 de octubre de este año en el marco de esta causa.

El dinero hallado en su casa no se corresponde con el que la hija de Miguel Ángel Calvete informó en la declaración jurada con la que ingresó al gobierno, el 1º enero de 2024, unos días después de la asunción de Javier Milei, cuando se la nombró Directora de Análisis de Cadenas de Valor del Ministerio de Economía. Curiosamente, con apenas 34 años (el 29 de noviembre cumplirá 35 años) tiene 6 propiedades declaradas. Todas fueron donaciones.

Según el diputado de Rodolfo Tailhade, de Fuerza Patria, quien en un tuit apuntó a diversos funcionarios nacionales que aparecen en los cuadernos de Calvete, Ornella era “subordinada directa del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne” al igual que su pareja Javier Cardini, quien también aparece en esta nómina pero en otro “círculo”. Cardini también terminó dejando su cargo en el ministerio que conduce Toto Caputo según indicaron a El Destape fuentes del ministerio de Economía.

De acuerdo al dictamen acusatorio de Picardi, Ornella estaba al tanto de las maniobras de su padre. Incluso en un diálogo entre ambos ella alerta a Miguel Ángel de operativos en su domicilio. También hay referencias en un intercambio de chats a un intento por disimular el dinero en “negro” que tenían y a separar el “3% a KM”. En los audios filtrados por Carnaval Stream, el extitular de la ANDIS e íntimo amigo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, decía que la coima para Karina Milei era del 3%. Todo indica que "KM" es Karina Milei.

Julio César Viera, el protector de Calvete según el fiscal Picardi, fue convocado a los tribunales de Comodoro Py para el mismo día que Ornella, el viernes 19 de diciembre, pero una hora antes, a las 11.

Viera, según el fiscal que tiene delegada la investigación del Coimagate, es una “persona de confianza y protectora de Miguel Ángel Calvete”. “Es una persona de su estrecha confianza, encargada de instalar cámaras de seguridad y realizar diversas gestiones conforme a las instrucciones” que le daba Calvete, precisó Picardi en la acusación. “A la vez, cumple un rol instrumental a la hora de movilizar sumas de dinero a requerimiento del nombrado”, añadió el acusador público. En una lista de 68 nombres que todo indica son sus hombres y mujeres de confianza, Calvete ubicó a Viera en el “círculo 2”. En el 1 solo estaban su hija Ornella y su pareja Guadalupe Muñoz, también imputada en el Coimagate.

En un mensaje de audio de Calvete a Spagnuolo se puede escuchar la siguiente referencia a Julio Viera (alias Julio Play) para que le entregue 5 millones de pesos en efectivo al extitular de la ANDIS. Se trata de dinero que Calvete le facilita al íntimo amigo del Presidente para un viaje a Israel que finalmente no realizó: “Coroa, escuchame, bueno, hablas con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado”. Viera ya había sufrido la “inhibición general de bienes” y allanamientos en su domicilio por orden de Casanello.

Patricia Liliana Canavesio, actúa como secretaria de Calvete y fue citada a tribunales para el jueves 18 de diciembre a las 12.

De acuerdo al fiscal Picardi, Canavesio trabajaría para Calvete y “es parte de su círculo de confianza”. A juzgar por las pruebas de la causa es secretaria de Calvete. Integra la empresa Bodas de Cana S.A junto al “jefe la asociación ilícita” de la ANDIS. En febrero de este año reemplazaron en la presidencia de esa firma a Mariano Gaibisso, asesor en la subsecretaría de Defensa del Consumidor del ministerio de Economía y también integrante de la lista de 68 nombres que aparece en los cuadernos de Calvete que El Destape publicó.

Diego Martín D’Giano, uno de los hombres de Calvete adentro de la ANDIS, fue citado por Casanelo para el mismo 18 de diciembre a las 11.

De acuerdo al dictamen de Picardi del 10 de noviembre pasado, en el que describió la “enorme trama de corrupción” que funcionó en ANDIS, D’Giano mantenía una relación “estrecha” con Calvete y fue parte de las maniobras investigadas.

D’Giano era Director de Prestaciones Médicas de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Incluir Salud) de ANDIS. Fue desplazado el pasado 18 de noviembre. Incluir Salud, que estaba a cargo de Daniel Garbellini –otro de los imputados-, fue el área en la que se llevaron adelante los actos de corrupción que se están investigando. Según la acusación de Picardi, D’Giano actuó “al servicio de intereses ajenos al organismo”.

“Como parte de la injerencia indebida de Miguel Ángel Calvete en el funcionamiento de la agencia, se ubica la relación directa que entabla este con el médico auditor de ANDIS, Diego D’Giano”, señaló Picardi. Este acusado y Calvete mantuvieron muchos intercambios telefónicos en la etapa que se está investigando. “Se vislumbra del diálogo que mantienen una relación estrecha, además de un intercambio considerable de llamados telefónicos a través de la aplicación de mensajería Whatsapp.”

Por ejemplo el fiscal señaló que Calvete le escribió a D’Giano el 27 de agosto de 2025 para que lo llame “cuando pueda” y “luego lo invitó al bar ‘Abra’, que, como sabemos, es el mismo lugar en el que Miguel Ángel Calvete convocó a reunirse en varias oportunidades a Daniel María Garbellini”.

Según reconstruyó la fiscalía el intercambio entre ambos culmina el 8 de octubre pasado, “un día antes del secuestro del celular de Miguel Ángel Calvete Calvete. Diego D’Giano le envía unos archivos adjuntos y el mensaje: ‘Esto es lo que x ahora entraría en convenio Pami’”.

Es de esperar que tras estas 4 indagatorias, que se suman a 15 anteriores, el Coimagate ingrese en una nueva etapa que haga foco en el circuito del dinero indebido que se obtuvo en la ANDIS.

Quién es Miguel Ángel Calvete

El perfil de Miguel Ángel Calvete parece extraído de una película. Según el fiscal Picardi, Calvete era uno de los jefes paraestatales de la ANDIS. Al ser indagado en el marco del Coimagate se negó a declarar. Calvete tenía motivos para guardar silencio. En la acusación, quedó plasmado su vínculo con laboratorios y droguerías y su peso específico en la ANDIS a pesar de no tener un cargo. Hay chats y fotos que dan cuenta de que fue él quien habilitó un pago de 5 millones de pesos en efectivo para Spagnuolo.

Picardi, por ejemplo, también acreditó que Calvete visitaba a Spagnuolo en su domicilio y viceversa. Y que era quien, presuntamente, lavaba el dinero “negro” obtenido de maniobras ilegales en la ANDIS con el exsocio de Federico “Fred” Machado, el acusado de narco en los Estados Unidos. Calvete actualmente está detenido en una causa por prostitución, acusado de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena (fue detenido luego de que en el marco del Coiimagate le allanaron su domicilio). Fue presidente de Federación de Supermercados y Autoservicios chinos en la Argentina y concejal de Cambiemos en La Matanza. Su apellido aparece vinculado a la causa AMIA y está enlazado con sectores carapintadas. Y tiene entre sus abogados a un integrante de la Oficina Anticorrupción, Camilo Cordero Fabbri, quien tuvo que dejar aquel organismo pocos días atrás cuando trascendió el vínculo que lo unía al jefe para estatal de la ANDIS.

Excarcelan a jefe paraestatal de ANDIS

La Cámara Federal porteña ordenó el martes la excarcelación de Pablo Atchabahian en el marco del Coimagate. Se trata del único detenido que tenía el caso. El fiscal federal Franco Picardi lo definió como uno de los “jefes paraestatales” que tuvo la ANDIS y había pedido su detención e indagatoria un mes atrás en un dictamen en el que describió cómo funcionó una “enorme trama de corrupción” en la agencia y el rol clave que tuvo Atchabahian. A mediados de noviembre, el juez Sebastián Casanello determinó su arresto y posterior indagatoria. El acusado –defendido por el abogado Mariano Fragueiro Frías- se negó a declarar y luego quedó con prisión domiciliaria. Este martes el magistrado se dispuso su liberación pero con “medidas de restricción alternativas” a la cárcel.

En la resolución en que se determina el cese de la detención, Casanello escribió: “Conforme los lineamientos del Superior y a los efectos de asegurar la comparecencia del imputado en este proceso, impóngansele las siguientes restricciones: 1) obligación de presentarse ante la DUOF Mendoza de la PFA cada quince días; 2) la retención de sus documentos de viaje –pasaporte-; y 3) la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”. Acto seguido lo citó este viernes al juzgado para notificarlo de las novedades.