Qué pasará con el home office si aprueba la reforma laboral: escenarios posibles para el teletrabajo.

El Gobierno de Javier Milei presentó este jueves el proyecto de Reforma Laboral ante el Congreso. El documento introduce modificaciones profundas en materias sensibles como indemnizaciones, jornada laboral, convenios colectivos, paritarias y régimen de vacaciones. Entre estas reformas que únicamente benefician al empleador y perjudican al trabajador, muchos se preguntan cómo podría afectar a quienes realizan una modalidad de trabajo home office, tema al que le dedicó un apartado dentro del proyecto.

En el documento presentado ante el Congreso plantea una reforma integral que, en su exposición de motivos, busca “actualizar el modelo laboral argentino, reducir litigiosidad y adecuar los procesos productivos a las nuevas dinámicas del empleo”. En ese marco, también atacaron a los trabajadores que realizan actividades home office.

Qué dice la reforma laboral sobre el home office

La reforma laboral presentada ante el Congreso propone, en el título XXVI, derogar la Ley 27.555, conocida como Ley de Teletrabajo, y sus modificaciones que regulaban el trabajo a distancia. Según precisaron desde el Gobierno, esta decisión se da con el motivo de "eliminar normas que se consideran obsoletas o que generan distorsiones".

Por otro lado, el proyecto impulsa que este tipo de labores se realicen bajo la Ley de Contrato de Trabajo que surgirá justamente de esta reforma y mediante acuerdo entre partes de las condiciones.

Para poder entender el impacto de esta reforma, hay que hacer foco en cómo está regulado, hasta el momento, el teletrabajo en Argentina y qué aspectos lo ataca el proyecto presentado por la Diputada nacional Romina Diez para modificar la Ley de Contrato de Trabajo.

Teletrabajo en Argentina: cómo está regulado hasta el momento

En 2020 se aprobó en Argentina la Ley 27.555, conocida como Ley de Teletrabajo. La misma entró en vigencia en abril del 2021 y tiene como pilar fundamental garantizar los derechos laborales de aquellos trabajadores que realicen tareas en modalidad home office. Entre los aspectos que asegura son:

Los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan de forma presencial.

Derecho a una remuneración igual a la que percibirían bajo la modalidad presencial.

Derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos fuera de su jornada laboral y durante las licencias. El empleador no puede exigir al trabajador que haga tareas ni enviarle comunicaciones fuera de la jornada laboral. Cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o cuando por alguna razón objetiva sea indispensable, se admitirá el envío de comunicaciones fuera de la jornada laboral. En esos casos, la persona que trabaja tiene derecho a responder recién cuando inicie su jornada, salvo casos de peligro o accidente ocurrido o inminente, de fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa. En esos casos, debe prestar servicios en horas suplementarias.

No se puede establecer incentivos para que el trabajador deje de ejercer su derecho a la desconexión. Los aumentos vinculados al pago de las horas suplementarias no se consideran incentivos.

Derecho a que el empleador le compense los mayores gastos en conectividad o consumo de servicios. Esta compensación está exenta del pago del impuesto a las ganancias.

Todos los derechos colectivos. A los fines de la representación sindical, deben ser consideradas como parte del conjunto de quienes trabajan en forma presencial y deben ser anexadas a un centro de trabajo o unidad productiva para poder elegir o ser elegidas en la integración de los órganos de la asociación sindical.

El empleado debe proveer el equipamiento -hardware y software- necesarios para el desempeño de las tareas. Proveer las herramientas de trabajo y el soporte necesario. Asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las herramientas de trabajo o compensar al trabajador por el uso de herramientas propias.

Reforma laboral y home office: cómo afectará a los empleados que realizan teletrabajo

La principal alerta que se activa a la hora de pensar el impacto de la reforma laboral en el home office es que el proyecto incorpora el artículo 197 bis, que habilita modalidades más flexibles en la organización del trabajo, para brindarle mayor libertad y facultades al empleador. Todo esto en pos de realizar acuerdos "individuales" con su empleado. Dicho en pocas palabras, quien contrate tendrá vía libre para saltearse los puntos estipulados por la Ley de Teletrabajo: los empleados ya no estarán amparados por la Ley para exigir esas condiciones.

Todo quedará en manos del empleador, por lo que los derechos adquiridos como la desconexión digital, la provisión de herramientas y la voluntariedad del régimen podrían ser quitados sin más. Esto, además de un desgaste en el trabajador, en un contexto de crisis económica y aumento de trabajo informal donde muchas personas tienen dos trabajos o más para poder llegar a fin de mes, generaría más precarización.

Otro aspecto al que hay que prestarle atención es al aumento de horas de trabajo. En la implementación de bancos de horas o regímenes especiales negociados colectivamente propuesta en el proyecto, se faculta al empleador y al trabajador a acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias, incluyendo el banco de horas y francos compensatorios, lo que derivaría en una jornada laboral más extensa. Sin embargo, para quienes realizan home office el panorama es muy distinto.

Según un estudio realizado en 2022 por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), el aumento de la modalidad home office, propiciada durante la pandemia, tuvo un impacto negativo en la productividad de los trabajadores. Esto se debe principalmente a dos cuestiones: la difuminación de los límites entre trabajo-vida y la cultura de la "conexión permanente". Este informe comprobó, precisamente, que quienes realizan tareas home office presentan una erosión de las fronteras entre el trabajo y la vida personal. Al no existir una separación física (como un viaje de ida y vuelta a la oficina), la transición entre el "modo trabajo" y el "modo vida personal" se vuelve casi inexistente.

Si a esto se le suma un contexto laboral extendido, los empleados que trabajen remoto pasarán más horas al día pendientes del trabajo y sin posibilidad de "desconectarse". Este aspecto también va de la mano con la facilidad de acceso digital por la que, según el estudio, los trabajadores tienen más probabilidades de sentirse presionados a estar disponibles de forma continua a través de correos electrónicos, mensajes o llamadas fuera de su horario laboral establecido.

Esta "hiperconectividad" conduce a jornadas laborales fragmentadas o extendidas, donde se intercalan tareas domésticas con trabajo, pero el tiempo total dedicado al trabajo acaba siendo mayor. En suma, si se considera una jornada laboral de 12 horas más la falta de desconexión del trabajo propia de la modalidad home office, el tiempo de ocio será casi o totalmente nulo. Esto, además de precarización, puede tener efectos directos en la salud mental de los trabajadores.

En pocas palabras, ya de por si la reforma laboral perjudica a los empleados, pero si se tiene en cuenta el estado de vulnerabilidad y volatibilidad constante en la que viven los trabajadores remotos, el impacto puede ser aún más fuerte. Al fin y al cabo, el objetivo de este proyecto es aumentar la flexibilidad en favor de las empresas, aunque resta que el Congreso apruebe la Ley o la vete.