Solo una de las tres reformas que el presidente Javier Milei planea enviar al Congreso tiene más apoyo que rechazo en la sociedad. Lo sostuvo una encuesta que midió el respaldo de los proyectos para cambiar el sistema laboral, el previsional y el tributario.

La consultora Giacobbe y Asociados realizó un trabajo de opinión pública a final de octubre y comienzos de noviembre en los que midió el grado de apoyo a las medidas que el gobierno mileista anunció que enviará al Congreso.

Según estos sondeos, la reforma laboral es la que más rechazo cosecha, con un 41,5% de rechazo y un 40% de respaldo. A esto se le suma un 9,5% que afirma que no tiene "la información suficiente" y un 4,8% que sostiene que no tiene "una opinión formada. El restante 4,2% se compone de indecisos.

En cuanto a la reforma previsional, un 39,8% afirmó estar en contra, mientras que un 32,8% se expresó a favor. El 11,7% afirmó que no tiene información sobre el proyecto y el 5,2% sostuvo que no tiene una opinión formada sobre el tema. Un 10,6% se escudó en la opción "no sabe/no contesta"

Finalmente, la reforma tributaria es la única iniciativa del gobierno de Milei que tiene mayor aceptación que rechazo. Un 37,7% afirmó estar de acuerdo, mientras que solo un 25,5% sostuvo que está en contra.

Al márgen de esto, la reforma tributaria es la que menos información tienen los encuestados, 19,6%. En cambio, un 8,6% expresó que no tiene una opinión formada sobre el tema. Concluye el estudio, un 8,6% de indecisos.

El Gobierno confirmó a inicios de mes que las sesiones extraordinarias del Congreso tendrán lugar desde el 11 de diciembre hasta el 31 de diciembre, período en que se tratarán el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal; aunque estos tres podrían pasar para febrero.

La intención del gobierno del presidente Milei es que este temario se debata con la nueva conformación del Congreso, en la que La Libertad Avanza (LLA) tendrá cerca de 93 diputados y más de 20 senadores. A esto hay que sumarle los principales socios del oficialismo, el PRO y la Unión Cívica Radical, y el diálogo que el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, inició con los gobernadores.