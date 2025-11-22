Javier Milei estalló de furia cuando vio en diferentes portales de noticias extractos de las reformas que se estaban debatiendo en extremo secreto en el Consejo de Mayo, ese ente creado en el Gobierno con diferentes representantes de la sociedad para impulsar leyes. El Presidente pateó el tablero y dio por concluido el Consejo de Mayo, que tenía fecha para el 15 de diciembre revelar las conclusiones finales. De allí salen las reformas laboral y educativa, por ejemplo, entre otras cuestiones que serán tratadas en el Congreso en sesiones extraordinarias en diciembre y en 2026.

Hay varios en la mira. En el Gobierno están buscando al topo que filtró las reformas. Y este hecho le echa fuego a las internas. Algunos señalan a Sandra Pettovello y sus secretarios de Trabajo y Educación. Otros apuntan a los Menem. Y otros miran para afuera de la Rosada y señalan a los industriales de la UIA, que tiene y voz y voto a través de su titular en esa mesa del Consejo, Martín Rappallini, hombre de Paolo Rocca (Techint), una de las personas más denostadas por este Gobierno.

Milei espera paciente que aparezca el que filtró información y si es integrante del Gobierno ya tiene lista su salida, como ocurrió con otros episodios similares en estos dos años de gestión libertaria.

Dentro de la interna en la cúspide del Gobierno, Santiago Caputo dejó un aviso para dar por concluida su sobreanalizada relación con Karina Milei y acallar rumores sobre enfrenamientos. Testigos de su palabra, esta semana fuentes de su entorno señalaron una frase para catapultar versiones: "El día que yo me lleve mal con Kari me tengo que ir del Gobierno", afirmó el asesor según relataron fuentes de Balcarce 50 a El Destape. Una manera del asesor de exponer que el problema no lo tiene con la menor de los Milei sino con su entorno político, como por ejemplo los Menem. Esta semana hubo movimientos fuertes.

Su alfil en la Justicia, Sebastián Amerio (viceministro de Justicia), se enteró por los medios que el alfil de los Menem, el abogado Santiago Viola, está operando para hacer zafar a los hermanos Milei de la causa LIBRA.

El funcionario que responde a Caputo se sorprendió y se lo vio notablemente enojado, según lo vieron personas en ese momento entre los pasillos de la Casa Rosada y pudo saber El Destape. Es que el delegado y operador judicial del Gobierno era (¿es?) Amerio. Y no otro.

Pero apareció Viola, que suele desfilar por el despacho de Eduardo "Lule" Menem en el primer piso de Balcarce 50. Este dato dice varias cosas: que ni Caputo ni Amerio están enterados de los movimientos judiciales que está haciendo Karina y los Menem. Y por el otro, que la hermana ya se está metiendo en terreno del asesor.

En el caputismo por las dudas avisan: "No estamos negociando los jueces de la Corte porque no es algo que priorice hoy Milei. Será para después en sesiones ordinarias el año que viene. Y además no hay nadie habilitado en el Gobierno para negociar los jueces de la Corte. Esperamos que lo sepan todos", advierte ante El Destape una persona del riñón del asesor en un claro mensaje al menemismo. Sin embargo, no solo La Libertad Avanza sino que también La Hermana Avanza.

Sobre el mundillo judicial hubo un dato que llamó la atención en Casa Rosada esta semana y es que en el Gobierno están tajantemente en contra de las restricciones que le está imponiendo la Justicia a Cristina Kirchner. Sucede tras la polémica por la visita de 11 economistas a San José 1111 para charlar con la expresidenta que cumple su condena con prisión domiciliaria. Los jueces le acotaron las presencias en su hogar.

Fuentes consultadas por El Destape coincidieron en que "no es un trato que deba recibir un Presidente de nuestro país". Mitad institucionalista y mitad miedo al futuro de Milei, una de las personas más importantes del Gobierno concluyó: "Estoy en contra de lo que está pasando con las restricciones a Cristina. Es solo una opinión. Pero me parece que un expresidente debería tener otro tipo de distinciones". Contradicciones de la Argentina.