ANÁLISIS-La Fed anticipa una pausa en plena incertidumbre sobre los datos y el cambio de liderazgo

El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, ofrece una rueda de prensa en la sede de la Reserva Federal en Washington DC

Tras tres recortes consecutivos de los tipos de interés, los inversores se enfrentan ahora a unas perspectivas inciertas sobre la política monetaria estadounidense para el próximo año, empañadas por la inflación persistente, la falta de datos y un inminente cambio de liderazgo en la Reserva Federal.

La Reserva Federal de Estados Unidos recortó los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual el miércoles, en una votación que se saldó con una división poco habitual, pero señaló que probablemente haría una pausa en las reducciones adicionales de los costes de financiación, ya que sus responsables aguardan señales más claras sobre la dirección del mercado laboral y la inflación, que "sigue siendo algo elevada".

La previsión de la Fed de una senda de relajación más lenta contrasta con las expectativas del mercado de dos recortes del 0,25% en 2026, que situarían los tipos de interés de referencia de la Fed en torno al 3%. Los responsables de la política monetaria solo prevén un recorte el año que viene y otro en 2027. El recorte del miércoles situó el tipo de interés oficial entre el 3,50% y el 3,75%.

Según las proyecciones actualizadas del banco central, seis dirigentes prefieren que no se recorten los tipos este año y siete no prevén más recortes en 2026.

La evolución de la política monetaria dependerá de los datos económicos, aún rezagados por el impacto de los 43 días de cierre de la Administración federal en octubre y noviembre. Además, Estados Unidos se dirige a un año de elecciones de mitad de mandato que probablemente se centrará en el rendimiento económico, mientras el presidente Donald Trump insta a reducir los tipos de interés de forma más drástica.

"Creo que el próximo año será mucho más difícil adivinar qué hará la Fed", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth.

LA FED SE ENFRENTA A UN DELICADO EQUILIBRIO

Los inversores se enfrentan a la incertidumbre sobre la política monetaria del próximo año, ya que las tendencias de la inflación y la fortaleza del mercado laboral siguen sin estar claras.

El doble mandato de la Fed —empleo y estabilidad de precios— está alimentando el debate interno en la Fed.

"Para mí, esto demuestra la delgada línea en la que opera la Reserva Federal, la delgada línea en la que opera la economía, (es) un delicado equilibrio", dijo Brent Schutte, director de Inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management Company.

"Es una incógnita hacia dónde nos dirigimos en los próximos seis a nueve meses, dados todos los cambios que se están produciendo en este periodo históricamente extraño en el que hay tensiones a ambos lados de su mandato".

El flujo de datos económicos debería normalizarse gradualmente tras el reciente cierre de la Administración, pero la incertidumbre persiste.

"La orientación de la Fed probablemente nos dice menos de lo habitual sobre las perspectivas de los tipos de interés, por dos grandes razones", dijo Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank, en una nota.

"En primer lugar, saben menos de lo habitual sobre el estado actual de la economía porque el cierre retrasó la publicación de las estadísticas económicas. En segundo lugar, la orientación de la Fed no tiene en cuenta cómo cambiará su enfoque después de que el mandato del presidente Powell termine en mayo", dijo.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, considerado como el favorito para ser el próximo presidente de la Fed, dijo el martes al Consejo de Directores Ejecutivos del WSJ que hay "mucho espacio" para recortar aún más los tipos de interés, aunque un aumento de la inflación podría cambiar esa opinión.

Trump dijo el miércoles que el recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal era pequeño y que podría haber sido mayor.

"En mi opinión, al menos de cara a 2026, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre la dirección de la economía y de los tipos de interés en el futuro", dijo Schutte.

IGNORAR EL RUIDO

Para algunos inversores, lo más sensato es mantener el rumbo y evitar reacciones precipitadas.

"De aquí a finales del año que viene habrá mucho ruido financiero", afirma Alex Morris, director de inversiones de F/m Investments.

Aunque es posible que los inversores aún tengan que lidiar con la posibilidad de un crecimiento mejor de lo esperado o una mayor inflación en el próximo año, estos escenarios se consideran poco probables para desencadenar un endurecimiento de la política monetaria, dijo.

"No hay que preocuparse tanto como para ponerse a cubierto", dijo Morris, que ha estado abogando por que los inversores en bonos amplíen la duración de sus carteras de bonos.

Powell dijo el miércoles que es improbable que la próxima medida de la Reserva Federal sea una subida de tipos, dado que no es el escenario base reflejado en las nuevas proyecciones de los dirigentes del banco central.

Mientras tanto, los inversores bursátiles no parecen demasiado preocupados por la perspectiva de una pausa en los recortes de tipos. Aunque la bajada de tipos ha contribuido a elevar las acciones a nuevos máximos, una mayor relajación, especialmente si viene impulsada por el deterioro económico, podría no ser bienvenida.

"Espero que no haya recortes de tipos en 2026 porque eso significaría que la economía se está debilitando. Preferiría tener una economía sólida y no más recortes", dijo Chris Grisanti, estratega jefe de mercado de MAI Capital Management.

Con información de Reuters