Los pilares del armado federal de Kicillof hacia 2027: anclaje sindical y respeto a referentes locales

El armado federal para darle sostén a una candidatura presidencial de Axel Kicillof en 2027 todavía no empezó. Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires y sus dirigentes más cercanos ya trazaron las líneas rectoras del plan que se activará en 2026 en todo el país.

El despliegue tendrá una dinámica movimientista que no apostará a crear o empoderar en cada territorio a dirigentes o comisarios del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la fuerza de Kicillof, sino que se apoyará en los armados preexistentes del peronismo y espacios aledaños, y respetará la correlación local de fuerzas de cada lugar. Un ministro del gabinete bonaerense lo sintetiza con una frase: “Tenemos que hacer lo contrario a lo que hizo Cristina con La Cámpora. No vamos a posicionar dirigentes desde acá, sino tratar de que lo que ya existe tribute a Kicillof”.

Los movimientos empezarán a notarse después del 6 de enero. “No podemos congelar la imagen hasta 2027. El año que viene es un año de armado. Tenemos una responsabilidad. Axel es la figura más consolidada”, dice otro integrante del gabinete provincial.

Los pilares del armado serán, si aceptan sumarse, los gobernadores del peronismo, los intendentes y legisladores de las provincias gobernadas por otras fuerzas, y los dirigentes sindicales y de organizaciones sociales con presencia en todo el país. La creación de MDF en cada provincia no será una prioridad en la primera etapa del armado. “Primero tenemos que reorganizar al movimiento peronista. Para eso tenemos un año. Después en 2027 ya arrancará la campaña en sí”, dice uno de los armadores.

En esa dirección, Kicillof podría protagonizar antes de fin de año dos fotos potentes. Una surgirá de una cita ya confirmada: el jueves que viene se reunirá con la nueva cúpula de la CGT en el marco de la oposición a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La otra postal está en etapa de gestación. La idea es armar una reunión de los gobernadores del peronismo con los diputados que les responden, junto con legisladores nacionales de provincias gobernadas por otras fuerzas. Está pensado como una demostración de fuerza al interior de Unión por la Patria, un mensaje hacia Cristina Kirchner y La Cámpora, que tienen mayor influencia relativa en la bancada que preside Germán Martínez. “Sería como decirles: ‘No nos vamos del bloque, pero no somos todos lo mismo”, explica alguien que diseña la jugada.

El vínculo de Kicillof con los gobernadores peronistas y aliados es frecuente. En los últimos encuentros sólo quedaron seis, por el alejamiento de Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El mandatario bonaerense apoya una propuesta de Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja) para volver a sumarlos. Es una demostración del espíritu movimientista y respetuoso de los armados locales de la construcción federal que se imagina Kicillof. “Jalil y Jaldo son dos gobernadores del peronismo y no hay motivos para que estén afuera”, dice un ministro bonaerense.

Otra pata de ese armado es la relación con los intendentes de las provincias en las que no gobierna el peronismo. La idea de los armadores de Kicillof es que el gobernador construya una relación directa con esos dirigentes con poder territorial. Primero se los convocará a Buenos Aires, vía la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza. Después será el turno de los viajes de Kicillof por todo el país.

La reunión con el triunvirato que integran Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola será la primera desde la renovación de las autoridades de la CGT. Estará presente Javier Correa, ministro de Trabajo provincial y articulador de Kicillof en el universo sindical. La intención del gobernador es sostener el vínculo privilegiado que mantenía con los integrantes del triunvirato anterior, un posicionamiento que le valió muchas críticas internas.

Argüello y Correa se conocen desde hace más de 30 años, cuando participaron de la creación del MTA. Jerónimo participó de varios plenarios del MDF. Sola responde al sector de la CGT que mantiene una relación estrecha con el gobernador, con Daer como nexo principal.

La sociedad de Kicillof con la CGT y la CTA es parte de la estrategia hacia 2027. Un dato: en los dos lugares que le dieron en las listas nacionales de la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, colocó a Huguito Moyano y a Hugo Yasky. Una pieza clave del anclaje sindical será Daer, que dejó de ser secretario general de la CGT y pasó a ser secretario de Interior. El dirigente asumió el nuevo cargo con la ambición de convertirse en un articulador del peronismo en todo el país.

Un dato clave: entre inicios de 2026 y principios de 2027 se renuevan las autoridades de las 73 regionales de la CGT en todo el país, una oportunidad para ir volcando la estructura en favor de un candidato del peronismo con voluntad de enfrentar a Milei. En la central obrera detallan que hay unos 70.000 dirigentes con cargo sindical en toda la Argentina. “Es un despliegue que te garantiza una buena campaña”, advierten.

En los movimientos sociales también habrá estructuras dispuestas a apoyar el plan presidencial de Kicillof. No solo Barrios de Pie, que conduce Daniel Menéndez. En los últimos meses, cuentan en La Plata, hubo un acercamiento entre el gobernador y Emilio Pérsico, principal referente del Movimiento Evita.