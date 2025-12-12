Boca venció a Vélez en la final del Torneo de Campeones de reserva

En el partido por la final del Trofeo de Campeones de la reserva del fútbol argentino, Boca tuvo una gran victoria y derrotó por 2 a 0 a Vélez. De esta manera, el conjunto xeneize se consagró campeón tras vencer en el partido disputado en el estadio Florencio Sola de Banfield.

Los goles fueron convertidos por el delantero Iker Zufiarre, con un cabezazo en el segundo minuto de descuento del primer tiempo, y el volante Lautaro Bianco, cuando iban 43 minutos del complemento. La semana pasada, Boca había ganado el título del Clausura tras derrotar a Gimnasia y Esgrima La Plata en el mismo estadio. Allí se consagró como el mejor equipo de reserva del año, habiendo vencido en la final a Vélez, vigente campeón del Apertura.

Las primeras llegadas del partido fueron de Vélez, con un remate por derecha del enganche Bautista Ramírez, que salió alto, y una buena jugada individual del extremo Damián Domínguez, que salió desde el medio hacia la izquierda y disparó cruzado, aunque no pudo superar al arquero Leandro Brey. El primer gol de la noche llegó en el segundo minuto de descuento de la primera mitad, con un córner al primer palo que fue anticipado por el delantero Iker Zufiarre, que prolongó la pelota cambiándole el poste, ante la salida del arquero, y puso el 1-0.

Boca tuvo la primera llegada del complemento antes del primer minuto de juego, con un desborde por derecha y remate alto de Zufiarre, que fue contenido por el arquero Álvaro Busso. Un minuto más tarde, el atacante velezano Francisco Pozzo pudo controlar dentro del área grande y remató, aunque le faltó comodidad y su tiro, abriendo el pie derecho, se fue cerca del poste.

A los 27 minutos de la segunda mitad, un cabezazo del atacante Leonel Flores y posterior remate ante el rebote del arquero fue despejado sobre la línea por el defensor Lucio Valdez. A los 43 minutos, el volante Lautaro Bianco recibió y avanzó por izquierda, con una definición baja al primer palo que sentenció el triunfo “Xeneize”.