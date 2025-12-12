Carlos Sadness estrena El Ruido de las Estrellas: el single acomaña su libro homónimo

Carlos Sadness presenta su single El Ruido de las Estrellas.

Si algo define a Carlos Sadness, es la capacidad que tiene para crear universos completos que conectan música, ilustración y literatura. Tras el lanzamiento de su nuevo libro El Ruido De Las Estrellas (Lunwerg/Planeta 2025) que se agotaron en México y Latinoamérica en tiempo record y está en camino la segubnda edición, el artista presenta ahora el single homónimo que acompaña y expande el universo intimista y autobiográfico de la obra.

El Ruido De Las Estrellas (Esmerarte, 2025), la canción, funciona como una extensión natural del libro con el mismo lenguaje íntimo y confesional. Carlos se autoproduce en esta ocasión, así logra compartirnos y hacernos partícipes de la obra, que lo logra gracias a las diferentes texturas que nos acompañan en este viaje introspectivo. Un camino en el que se atreve a mirar a la eternidad para pedirle que por lo menos guarde un lugar para el amor que se ha regalado a lo largo de la vida.

Tras la gran acogida de la festivalera La Vida Perfecta (Esmerarte, 2025), El Ruido De Las Estrellas (Esmerarte, 2025) nos muestra la cara más íntima de Sadness, con sonidos que nos recuerdan a sus primeros trabajos, con la voz susurrada y la sensibilidad que convierte cada canción en un pequeño universo propio. Una pieza que no solo revela más sobre este nuevo capítulo artístico, sino también la mirada más vulnerable y esencial del autor, que consolida a Carlos Sadness como un creador capaz de unir música, literatura y emociones en un mismo latido.

Portada de la canción.

Quién es Carlos Sadness

Carlos Sadness es un ícono del indie pop español. Su trayectoria, construida a base de éxitos tanto en España como en Latinoamérica, lo ha posicionado como una de las voces más singulares y queridas del panorama musical actual. Desde Barcelona ha sabido forjar un estilo único, imposible de replicar, que combina poesía, sensibilidad y una visión del mundo que invita a encontrar belleza en lo cotidiano. A lo largo de los años, su música ha evolucionado sin perder su esencia, conectando con una audiencia fiel que lo sigue allí donde vaya.