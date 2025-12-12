The Path Into the Abyss ya tiene su demo en Steam: cómo descargarla

The Path Into the Abyss cuenta con una versión Pre-Alpha que se lanzó el 9 de diciembre y permite experimentar el tono, la atmósfera y parte de la historia de este shooter argentino de supervivencia en primera persona. Está ambientado en una Buenos Aires postapocalíptica dominada por invasores, clima extremo y facciones en guerra.

Aunque el juego completo aún no tiene fecha de lanzamiento, la demo es una oportunidad para entrar por primera vez al “Abismo”, explorar parte del mapa y familiarizarse con sus mecánicas.

Cómo descargar la demo en Steam

Seguí estos pasos para probar The Path Into the Abyss sin costo:

Instalá Steam: si no lo tenés, descargalo e instalalo desde la página oficial de Steam. Iniciá sesión con tu cuenta (o creá una si no tenés). En la barra de búsqueda de Steam, escribí The Path Into the Abyss Demo y entrá al apartado de la demo gratuita. Hacé clic en “Instalar demo” para comenzar la descarga. Una vez descargada, podés lanzarla desde tu biblioteca y comenzar a jugar.

La demo está localizada en español latinoamericano, con texto y subtítulos en ese idioma, aunque también puede tener contenido en inglés según configuración.

Qué vas a encontrar en la demo

La versión disponible es una Pre-Alpha jugable que incluye:

Un mapa inicial de aproximado de 2×1 km para explorar libremente.

El primer capítulo de la historia , llamado “Carhué’s Journey”.

Un sistema de IA para personajes (NPC) que persisten y reaccionan según tus acciones.

Modo de juego libre sin limitaciones de tiempo.

Mecánicas de combate, recolección, fabricación y progresión básica.

Sistema de facciones y la posibilidad de interactuar con NPC con diferentes relaciones.

Los desarrolladores destacan que la demo no incluye todo el mapa ni todas las características planificadas del juego completo —como comercio o bases finales—, pero es representativa de la atmósfera y del estilo de mundo abierto que propondrán terminar.

Por qué está generando expectativa

The Path Into the Abyss se viene desarrollando desde 2020 y es uno de los proyectos indie argentinos con más atención por parte de la comunidad gamer local e internacional. Su ambientación postapocalíptica en Buenos Aires transformada por invasores y cambio climático le da un sello único que combina supervivencia, mundo abierto y narrativa personal dentro de un shooter en primera persona.

La demo gratuita permite a los jugadores probar de primera mano esa propuesta antes de que el juego completo salga en una fecha aún por anunciarse. La recepción temprana en Steam ha sido mayormente positiva, con muchos usuarios alabando la atmósfera, el diseño del mundo y la simulación de personajes.

Lo que falta y qué esperar

Aunque la demo ya da una buena muestra de lo que puede ser el juego final, falta ver cómo se expandirán las mecánicas más profundas, cómo evolucionará la historia completa y cuándo se lanzará la versión terminada. Por ahora, probar la demo es la mejor forma de anticipar qué puede ofrecer este videojuego argentino cuando llegue a su versión final.