Este jueves 11 de diciembre comenzó la novena semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025. Para el desafío de esta noche, los participantes tendrán que cocinar una comida de cancha, algo que puede parecer sencillo pero requiere de suma precaución a la hora de poner las carnes o vegetales en las brasas.

Con motivo de lo mencionado, decidimos recurrir a la Inteligencia Artificial para que defina cuáles son los cinco mejores productos que suelen consumirse en las canchas del mundo. En específico, se le pidió que las ordene de peor a mejor y que explique cuáles son los criterios que utilizó.

Las cinco mejores comidas de cancha según la Inteligencia Artificial

En quinto lugar aparece el choripán. "Es barato, contundente, se prepara rápido y su sabor ahumado es prácticamente sinónimo de ambiente deportivo. La simple combinación de pan + chorizo + chimichurri nunca falla. Se consume principalmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y partes de Chile. También existe en estadios de España con variaciones", reseña la IA.

El cuarto es el "hot dog", mejor conocido en nuestras tierras como "pancho", del cual señala: "Es el snack más universal del deporte. Fácil de comer sin perder de vista el partido, personalizable y amado en prácticamente todo el mundo. Muy típico en Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Venezuela, Colombia y de forma general en estadios globales".

Las empanadas se llevan el bronce. "Son prácticas, vienen en múltiples sabores (carne, pollo, queso, etc.) y resisten bien el 'ambiente de cancha' sin derramarse ni desarmarse. Son muy populares en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y, en menor medida, en España y Centroamérica".

Son los tacos quienes quedan un peldaño por debajo del oro. "Ricos, variados y tan icónicos que forman parte de la experiencia cultural de ver un partido en México. De pastor, de bistec, birria… hay para todos los gustos. Se come principalmente en México, aunque aparecen en canchas de Estados Unidos con fuerte influencia latina".

Finalmente, el número uno es para las papas fritas que están acompañadas de otros ingredientes: "Son la comida de estadio más versátil y global. Pueden llevar queso, salsas, embutidos o carne, se comparten fácilmente y son casi imposibles de arruinar. Gustan a niños, adultos y a cualquiera que esté celebrando un gol. Están las salchipapas (Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, partes de Chile) o las cheese fries (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido).