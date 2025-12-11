El mano a mano final por evitar la eliminación fue entre Eugenia Tobal y Sofi "La Reini" Gonet.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este miércoles 10 de diciembre su octava gala de eliminación, por lo que hoy se terminó la aventura para uno de los famosos participantes. Nueve de ellos prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para intentar que no sea la última vez que lo hacen, aunque eso fue lo que ocurrió para uno de ellos.

Cabe recordar que en este tipo de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los concursantes dejó las cocinas: aquel que el jurado (integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y - en reemplazo de Damián Betular - Santiago Giorgini) considere que fue el menos logrado de la noche. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas y Álex Pelao (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono), hoy se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

Los nueve participantes que estuvieron presentes en la gala de eliminación.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron hoy 10 de diciembre

Luego de no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, tuvieron que volver a cocinar Momi Giardina, Sofi Martínez; Eugenia Tobal; Andy Chango; Ian Lucas; Sofi "La Reini" Gonet y Julia Calvo. A ellos se les sumaron La Joaqui y Emilia Attias, de flojo desempeño en la gala de beneficios.

El desafío de hoy consistió en hacer un plato que incluya el huevo como ingrediente, aunque hubo también un mini-desafío previo: uno en el cual los concursantes tuvieron que hacer cuatro huevos fritos. Los mejores, tras la deliberación del jurado, fueron los de Andy Chango. ¿Su premio? Descolgarse el delantal y subir directamente al balcón. Los demás prosiguieron con su tarea, haciendo desde revueltos gramajo hasta fideos a la carbonara, pasando por el omelette de "Momi" Giardina o el exótico shakshuka de Sofi Martínez y Emilia Attias.

¿Quién fue el eliminado de hoy?

El mano a mano final por la permanencia fue entre Eugenia Tobal y "La Reini". Finalmente, el jurado decidió que sea la influencer quien siga en competición, dejando a la actriz y presentadora sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros.

Por consiguiente, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: Maxi López; el "Turco" Hunsaín; "Cachete" Sierra; Evangelina Anderson; Miguel Ángel Rodríguez; el "Chino" Leunis; Marixa Balli y Susana Roccasalvo.